Τζάκσον Χέις: Οριστικοποιείται το σλοβένικο διαβατήριό του
Μετά από αρκετούς μήνες αναμονής, ο σέντερ των Λέικερς, Τζάκσον Χέις, πήρε στα χέρια του το σλοβένικο διαβατήριο και θα συνυπάρξει με τον Λούκα Ντόντσιτς και στην Εθνική ομάδα της χώρας του.
Συγκεκριμένα μετά από αποκάλυψη του ίδιου στους δημοσιογράφους πριν το Game 2 μεταξύ Λέικερς και Ρόκετς, ο Χέις είπε ότι πως οριστικοποιήθηκε το θέμα του νατουραλιζέ. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να ενισχύσει την Εθνική ομάδα της Σλοβενίας στα ερχόμενα «παράθυρα» και θα είναι συμπαίκτης με τον Ντόντιστς και στους Λέικερς, αλλά και στη Σλοβενία.
Να σημειωθεί ότι από τον περασμένο Νοέμβριο είχε ξεκινήσει τις διαδικασίες, σύμφωνα με τα όσα έγραψε το «BasketNews»
Jaxson Hayes on Luka Doncic and Austin Reaves being helpful with teammates on the bench during Game 1. Jaxson also said his Slovenian passport is finalized pic.twitter.com/zp3SZ9Lu0A— Mark Medina (@MarkG_Medina) April 20, 2026
