Τζάκσον Χέις: Οριστικοποιείται το σλοβένικο διαβατήριό του

Ο Τζάκσον Χέις πήρε το σλοβένικο διαβατήριο στα χέρια του και πλέον θα είναι συμπαίκτης με τον Λούκα Ντόντσιτς και στην Εθνική Σλοβενίας.

Μετά από αρκετούς μήνες αναμονής, ο σέντερ των Λέικερς, Τζάκσον Χέις, πήρε στα χέρια του το σλοβένικο διαβατήριο και θα συνυπάρξει με τον Λούκα Ντόντσιτς και στην Εθνική ομάδα της χώρας του.

Συγκεκριμένα μετά από αποκάλυψη του ίδιου στους δημοσιογράφους πριν το Game 2 μεταξύ Λέικερς και Ρόκετς, ο Χέις είπε ότι πως οριστικοποιήθηκε το θέμα του νατουραλιζέ. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να ενισχύσει την Εθνική ομάδα της Σλοβενίας στα ερχόμενα «παράθυρα» και θα είναι συμπαίκτης με τον Ντόντιστς και στους Λέικερς, αλλά και στη Σλοβενία.

Να σημειωθεί ότι από τον περασμένο Νοέμβριο είχε ξεκινήσει τις διαδικασίες, σύμφωνα με τα όσα έγραψε το «BasketNews»

Δείτε Επίσης

NCAA: Ο Λιοτόπουλος παρέμεινε στο Σεντ Τζονς, πώς έγινε η ανατροπή!
Λευτέρης Λιοτόπουλος

 

