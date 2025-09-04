Ο Λούκα Ντόντσιτς τα... έκανε όλα στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Σλοβενίας με το Ισραήλ!

Ασταμάτητος ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς στο πρώτο μισό του αγώνα μεταξύ Ισραήλ και Σλοβενίας στην «Spodek Arena» του Κατοβίτσε.

Ο σούπερ σταρ του NBA και των Λος Άντζελες Λέικερς έκανε τα... πάντα το παρκέ και είχε φέρει την ομάδα του στο +13 (43-56) με τη λήξη του ημιχρόνου.

Συγκεκριμένα είχε αγωνιστεί για 19:36 και είχε 24 πόντους με 6/7 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 9/9 βολές, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 τάπα και μόλις 1 λάθος συγκεντρώνοντας 32 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

