Eurobasket 2025, Ισραήλ - Σλοβενία: Μυθικά πράγματα ο Ντόντσιτς στο ημίχρονο!
Ασταμάτητος ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς στο πρώτο μισό του αγώνα μεταξύ Ισραήλ και Σλοβενίας στην «Spodek Arena» του Κατοβίτσε.
Ο σούπερ σταρ του NBA και των Λος Άντζελες Λέικερς έκανε τα... πάντα το παρκέ και είχε φέρει την ομάδα του στο +13 (43-56) με τη λήξη του ημιχρόνου.
Συγκεκριμένα είχε αγωνιστεί για 19:36 και είχε 24 πόντους με 6/7 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 9/9 βολές, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 τάπα και μόλις 1 λάθος συγκεντρώνοντας 32 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
24 PTS, 6 REB, 6 AST AT HALFTIME 🤯— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025
Luka is going to work today 🔥#EuroBasket x @kzs_si pic.twitter.com/07hKJ1H21W
LUKA IS HERE TO WIN 🔥#EUROBASKET x @kzs_si pic.twitter.com/0wSg9F3aDC— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025
LUKA'S SPECIAL STUFF 🍼#EuroBasket x @kzs_si pic.twitter.com/EbJ9Eav8uw— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025
Luka Doncic in the first quarter against Israel 🫡— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025
10 PTS, 3 REB, 3 AST, 1 STL 🦸♂️#EuroBasket pic.twitter.com/8txFO7XdCl
Luka Doncic threading the needle 🪡#EuroBasket pic.twitter.com/aYURDREhOu— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.