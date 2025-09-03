Ο Πανιώνιος πραγματοποίησε τον αγιασμό του για τη νέα σεζόν ενώ οι φίλαθλοι είχαν την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά την ομάδα ενόψει της νέας σεζόν.

Η προσμονή για την έναρξη της νέας σεζόν στον Πανιώνιο είναι μεγάλη καθώς πρόκειται για μία χρονιά όπου συμπληρώνονται 135 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου και για μία σεζόν όπου η ομάδα από τη Νέα Σμύρνη θα συμμετέχει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά από αρκετά χρόνια.

Το απόγευμα της Τετάρτης (3/9), οι «κυανέρυθροι» πραγματοποίησαν τον αγιασμό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου ενώ η προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό της Γλυφάδας ήταν ανοιχτή για το κοινό, με τους φιλάθλους του «ιστορικού» να βλέπουν για πρώτη φορά την αγαπημένη τους ομάδα ενόψει της νέας σεζόν.

Παράλληλα με αυτόν τον τρόπο, ο κόσμος έδειξε τη στήριξή του προς το σύνολο του Λούκα Παβίσεβιτς για την προσπάθειά του στη Stoiximan GBL και το EuroCup.