Η Βοσνία κατέβαζε το ένα επιθετικό ριμπάουντ μετά το άλλο και ο Γιάννης Σταυρουλάκης γράφει από τη Λεμεσό για την πρώτη ήττα της Εθνικής που ήρθε στο κατάλληλο χρονικό σημείο, βάζοντας την ελληνική ομάδα μπροστά στον καθρέφτη της.

Η Εθνική Ανδρών κλήθηκε να ζήσει χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στα φιλικά. Ο Giannis αγωνίστηκε μόνο σε δύο από εκείνα τα επτά παιχνίδια: απέναντι στη Λετονία, όπου η Ελλάδα πέτυχε 61 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, και στο τελικό τεστ κόντρα στη Γαλλία.

Στα υπόλοιπα πέντε, ο Βασίλης Σπανούλης πορεύτηκε με το διαθέσιμο ρόστερ, μέχρι να φτάσουμε στην Κύπρο, όπου ο Αντετοκούνμπο επιβεβαίωσε από την πρεμιέρα με την Ιταλία ότι είναι εκείνος που καθορίζει τις προσδοκίες και τους στόχους της Εθνικής. Ότι είναι η απάντηση σε κάθε ερώτημα σχετικά με την πορεία της Ελλάδας στο EuroBasket 2025, ο παίκτης που ανεβάζει ή κατεβάζει τον πήχη ανάλογα με τις εμφανίσεις του.

Μισή ώρα πριν από το τζάμπολ με τη Βοσνία, οι διεθνείς βγήκαν για ζέσταμα χωρίς τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ενώ ο Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε στον πάγκο με πολιτικά λίγα λεπτά πριν από την έναρξη.

Έτσι, η Ελλάδα κλήθηκε να αντιμετωπίσει τους σκληροτράχηλους Βόσνιους χωρίς τον ηγέτη της σε αξιολόγηση, πόντους, ριμπάουντ και κλεψίματα, ενώ βρίσκεται και στη δεύτερη θέση στις ασίστ ανά αγώνα.

Η Εθνική έχασε το μυαλό της

Τι είδαμε μετά το 13’; Μία παρατεταμένη… πλημμύρα. Οι Βόσνιοι κατέβαζαν συνεχώς επιθετικά ριμπάουντ, ενώ η ελληνική ομάδα έκανε λάθος πάσες και χαμένα λέι απ. Η άμυνα αλλαγών δεν κατάφερε να περιορίσει τη Βοσνία, οι περιστροφές ήταν κακές, και ένα σερί 18-0 σε έξι λεπτά στο δεύτερο δεκάλεπτο άλλαξε εντελώς το παιχνίδι, με τον αριθμό 17 να εμφανίζεται στα λάθη.

Η Εθνική θόλωσε την ώρα που οι Βόσνιοι έκαναν ό,τι ήθελαν στη δεύτερη περίοδο, σε ένα παιχνίδι με πολύ ξύλο, πολλή ένταση σε εξέδρες και παρκέ, αλλά και trash talking. Η ελληνική ομάδα δεν είχε καμία λύση απέναντι στον Γιουσούφ Νούρκιτς, ο Έντιν Άτιτς έκανε μεγάλη ζημιά και ο 36χρονος Τζον Ρόμπερσον γέμισε τη στατιστική του με 18 πόντους. Η Βοσνία κυριάρχησε στο physicality, ενώ η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής.

Από τούτη τη γωνιά γράφαμε για τα χίλια πρόσωπα της Εθνικής στα φιλικά προετοιμασίας, ακόμα και μέσα στο ίδιο παιχνίδι. Το ίδιο συνέβη στη Λεμεσό. Από την πειστική εμφάνιση κόντρα στην Ιταλία και την αμυνάρα στον Φοντέκιο των 1/11 σουτ, που χθες πέτυχε 39 πόντους, στο black out και την εικόνα παράδοσης με τη Βοσνία. Η ήττα ήρθε από έναν κατώτερο ποιοτικά αντίπαλο, που έχει ρίξει όλο το βάρος στον δικό του «τελικό» της Πέμπτης με τη Γεωργία, ο οποίος θα κρίνει μία θέση στα νοκ άουτ της Ρίγα.

Έστω κι έτσι, οι Βόσνιοι εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τις αδυναμίες της Εθνικής και όσα τους έδωσε η ελληνική ομάδα. Η Βοσνία ήταν κυρίαρχη, και πλέον αυτό που χρειάζεται η Εθνική είναι να καθαρίσει το μυαλό της. Τα σπουδαία είναι μπροστά. Αρχικώς, ο τελικός για την πρώτη θέση απέναντι στην Ισπανία, που έχει μπει σε διαδικασία ανανέωσης, αλλά ουδείς οφείλει να παραλείψει ότι κουβαλά τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Αλλά κυρίως στα νοκ άουτ στη Ρίγα.

Η ζωή χωρίς τον Γιάννη δεν είναι ένα στοίχημα ή κάτι τέτοιο, ούτε η ήττα από τη Βοσνία ήταν πισωγύρισμα. Η Εθνική στάθηκε μπροστά στον καθρέφτη της. Και το σημερινό αποτέλεσμα ήταν σημαντικό, για πολλούς λόγους.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!