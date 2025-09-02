Καλαϊτζάκης: «Κάποια σφυρίγματα των διαιτητών μάς έκαναν να χάσουμε το μυαλό μας»

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για την διαιτησία κόντρα στη Βοσνία

Η Βοσνία επικράτησε της Ελλάδας με 80-77 σε ματς που δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αλλά και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Η Εθνική μας με νίκη κόντρα στην Ισπανία θα είναι σίγουρα πρώτη.

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης μετά το τέλος της αναμέτρησης στάθηκε στη διαιτησία, αλλά και στις απουσίες του Γιάννη Αντετοκούνμπο και Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

«Το παιχνίδι δεν έπρεπε να φτάσει εκεί που έφτασε και να κυνηγάμε τόση ώρα. Ξεκινήσαμε πολύ καλά, γυρίζαμε την μπάλα, βρίσκαμε τα σουτ, παίζαμε καλή άμυνα. Κάποια σφυρίγματα των διαιτητών μάς έκαναν να χάσουμε το μυαλό μας. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Είμαστε όλοι έμπειροι παίκτες. Θα υπάρχουν αυτά, αλλά πρέπει να μένουμε συγκεντρωμένοι στο πλάνο. Δεν ήμασταν ο εαυτός μας μετά τα πρώτα 15 λεπτά. Χάσαμε το παιχνίδι και όλα θα κριθούν με την Ισπανία. Είναι και οι δύο πολύ σημαντικοί για την ομάδα και ο Γιάννης και ο Γιαννούλης, αλλά όταν κάποιος λείπει θα πρέπει κάποιος να άλλος να κάνει step up και να καλύπτει.

Ήταν μια ευκαιρία σήμερα, χάσαμε το μυαλό μας όμως, μετά κάναμε πολλά λάθη, χάσαμε πολλά ριμπάουντ, ίσως το ήθελαν πιο πολύ. Τους άξιζε η νίκη και συγχαρητήρια. Θεωρώ ότι στη συγκεκριμένη φάση, στο φάουλ που δόθηκε στον Παπανικολάου, δεν έπρεπε να σφυριχτεί τίποτα. Μπάσκετ είναι, δεν σφυρίζεις εκεί… Και πάλι όμως δεν έπρεπε να είχε φτάσει εκεί το παιχνίδι. Κρατάμε ό,τι μπορούμε να κρατήσουμε και πάμε για την Ισπανία και την πρωτιά», ήταν τα λόγια του.