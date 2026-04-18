Αντετοκούνμπο: «Aν χάσεις στην Ελλάδα, βάζεις την κουκούλα και τρέχεις στα αποδυτήρια»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε για άλλη μια φορά πόσο χαρούμενος είναι με το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική, ενώ στάθηκε και στους Έλληνες φιλάθλους.

Οι Μπακς φέτος δεν κατάφεραν να μπουν στα playoffs, παρκάροντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο το τελευταίο διάστημα κάτι που δεν άρεσε και στο ΝΒΑ. Ο Greek Freak μίλησε στο «Gogis Garage Podcast», το podcast του Γκόραν Ντράγκιτς.

Εκεί στάθηκε μεταξύ άλλων στο χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε με την Εθνική, αλλά και στην τρέλα των Ελλήνων φιλάθλων για το μπάσκετ.

«Ακόμα αισθάνομαι την ευφορία από το χάλκινο μετάλλιο»

«Η ευφορία που αισθάνεται όταν κερδίζεις ένα μετάλλιο. Το... κουβαλάς για μήνες. Εγώ ακόμα την αισθάνομαι. Έπαιξα σε 9 τουρνουά με την Εθνική και μαζί με το U20 φτάνουμε στα 10. Δεν είχαν την ευκαιρία να κερδίσω, έφτανα κοντά. Χάναμε στην 8άδα. Και αυτή τη φορά ήμουν με τον αδερφό μου και σκέφτηκα πως θα είναι η χρονιά μας. Κερδίσεις το μετάλλιο με την Εθνική και μερικοί δεν το καταλαβαίνουν. Σαν να κερδίζεις πρωτάθλημα με την Οκλαχόμα που δεν ξέρω τον πληθυσμό που έχει. Σαν να κερδίζεις με το Μιλγουόκι των 700.000 κατοίκων», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια ανέφερε: «Αλλά να το κερδίζεις με την Ελλάδα των 11.000.000. Όλοι ήταν χαρούμενοι. Μπορείς να δεις στην τηλεόραση ή στο Youtube πως αντιδρούν οι φίλαθλοι στην Ελλάδα, πόσο αγαπούν το μπάσκετ. Έχουν το μπάσκετ στο DNA. Aν χάσεις στην Ελλάδα βάζεις την κουκούλα έτσι (το δείχνει στο video) και τρέχεις στα αποδυτήρια. Μένεις στο σπίτι σου για δύο εβδομάδες. Δεν βγαίνεις έξω, δεν θέλουν να σε δουν να χαμογελάς. Όταν κερδίζεις όμως, σου δείχνουν απίστευτη αγάπη».