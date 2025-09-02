Ο Γιανκούμπα Σίμα μίλησε στο Eurobasket Live by Novibet του Gazzetta και εξήγησε ότι η ήττα στην πρεμιέρα έκανε τους Ισπανούς να καταλάβουν πόσο απαιτητικό είναι το τουρνουά, ενώ αναφέρθηκε στο μαρκάρισμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος στο ματς με τη «ρόχα».

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Μετά την ήττα στην πρεμιέρα από τη Γεωργία, η Ισπανία έβγαλε αντίδραση και πλέον έχει τα φόντα να τερματίσει στην πρώτη θέση του Γ’ ομίλου, αντιμετωπίζοντας αρχικώς την Ιταλία (2/9, 21:30) και την Ελλάδα (4/9, 21:30) στο τελευταίο παιχνίδι του τουρνουά στη Λεμεσό.

Σίμα στο Eurobasket Live by Novibet: «Είναι σχεδόν αδύνατον να σταματήσουμε τον Αντετοκούνμπο»! pic.twitter.com/iiVJtjK5id — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 2, 2025

Από την πλευρά του, ο Γιανκούμπα Σίμα μίλησε στο Eurobasket Live by Novibet του Gazzetta για το πολυαναμενόμενο ματσάρισμα με την Ελλάδα, το μαρκάρισμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους ρεαλιστικούς στόχους της «ρόχα» στο EuroBasket 2025.

Εξάλλου, ο Βασίλης Σπανούλης επιβεβαίωσε ότι ο Γιάννης θα αγωνιστεί απέναντι στους Ίβηρες.

Μετά την πρώτη ήττα, την ήττα στην πρεμιέρα, φαίνεται πως η Ισπανία βγάζει αντίδραση. Τι μπορούμε να περιμένουμε για το μέλλον στον όμιλο σε σχέση με την ισπανική ομάδα;

«Πιστεύω πως το βασικό είναι απλώς να παλέψουμε, έτσι; Να παλέψουμε απέναντι σε κάθε ομάδα που θα βρεθεί μπροστά μας. Νομίζω πως το πρώτο παιχνίδι μάς έδωσε να καταλάβουμε πόσο απαιτητική είναι αυτή η διοργάνωση. Και, όπως σου λέω, στα δύο ματς που μας απομένουν στη φάση των ομίλων, έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο πολύ δυνατούς αντιπάλους. Θα προσπαθήσουμε να σταθούμε στο ύψος μας και να τα καταφέρουμε».

Θα ήθελα τη γνώμη σου για την Εθνική Ελλάδας και για το τελευταίο παιχνίδι στον όμιλo. Θα είναι το ματς που μπορεί να κρίνει την πρώτη θέση;

«Παίζουμε με την Ελλάδα που ουσιαστικά αγωνίζεται στην έδρα της, είναι μια πολύ δυνατή ομάδα και έχει έναν από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Πρώτα όμως πρέπει να συγκεντρωθούμε στην Ιταλία, γιατί είναι το επόμενο ματς και είναι επίσης μια πολύ δύσκολη ομάδα. Και μετά, όταν ξέρουμε το αποτέλεσμα, θα σκεφτούμε την Ελλάδα».

Γιάννης Αντετοκούνμπο… Τι μπορεί να κάνει η Ισπανία απέναντι στον Γιάννη;

«Θα προσπαθήσουμε να τον σταματήσουμε; Πιστεύω πως είναι σχεδόν αδύνατο, αλλά θα δοκιμάσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις καλύτερες τακτικές μας και να τον αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα».