EuroBasket 2025: Ντόρσεϊ στο Eurobasket Live by Novibet: «Χρειαζόμαστε τον Γιάννη, είναι από τους καλύτερους στον κόσμο»
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ (14π.) δεν μπόρεσε να οδηγήσει την Ελλάδα στη νίκη απέναντι στη Βοσνία για την τέταρτη αγωνιστική του Eurobasket 2025, με τον διεθνή γκαρντ να λέει λίγα, αλλά ουσιαστικά στο Eurobasket Live by Novibet.
Αρχικά ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στάθηκε στα επιθετικά ριμπάουντ της Βοσνίας, αναφέροντας ότι «Νομίζω ότι τα επιθετικά ριμπάουντ μάς πλήγωσαν περισσότερο. Όταν παίζεις καλή άμυνα και ο αντίπαλος παίρνει ξανά και ξανά δεύτερη ευκαιρία, είναι δύσκολο για τη νοοτροπία της ομάδας. Εκεί νομίζω ότι δυσκολευτήκαμε σήμερα».
Επιπλέον, σε ερώτηση αναφορικά με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ξεκαθάρισε πως πρόκειται για έναν από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο και η Εθνική τον χρειάζεται.
«Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αποδείξουμε κάτι τέτοιο. Τον χρειαζόμαστε. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Δεν υπάρχει κάτι να αποδείξουμε σε αυτό το κομμάτι. Απλά, όταν δεν είναι στο παρκέ, πρέπει να βρούμε λύση στο πρόβλημα με τα ριμπάουντ. Αυτό είναι όλο που θα έλεγα. Αλλά να αποδείξουμε τι; Εμείς θέλουμε απλά να αποδεικνύουμε με τις νίκες μας. Και είναι εντάξει να χάσεις, για να καταλάβεις και να βρεις κίνητρο για τα επόμενα παιχνίδια που έρχονται», είπε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.
