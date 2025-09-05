Η Εθνική πήρε την πρωτιά στον όμιλο της Λεμεσού στο EuroBasket 2025, έχοντας ως «οδηγό» το τρίποντο. Το Gazzetta αναλύει...

Η Ελλάδα μέχρι στιγμής έχει παρουσιαστεί στο ύψος της στο EuroBasket 2025 και κατάφερε να... ξορκίσει την κατάρα που τη βασάνιζε εδώ και τόσα χρόνια κόντρα στην Ισπανία, έχοντας επικρατήσει με 90-86.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που έχουν βοηθήσει αρκετά τη «γαλανόλευκη» ώστε να πραγματοποιήσει αυτή την πορεία μέχρι στιγμής και να πάρει τελικά την πρωτιά στον όμιλο της Λεμεσού, είναι το τρίποντο.

Ένας τομέας ο οποίος η αλήθεια είναι ότι σε προηγούμενα τουρνουά έχει προκαλέσει περισσότερο ζημιά παρά έχει βοηθήσει, φέτος φαίνεται ότι είναι ένα στοιχείο παιχνιδιού όπου ο Βασίλης Σπανούλης μπορεί να βασιστεί ώστε να πάρει λύσεις.

Το Gazzetta, γράφει για το ποσοστό στο τρίποντο στο φετινό EuroBasket που μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί σαν «οδηγός» (αποτελώντας ρεκόρ πενταετίας), το συγκρίνει με τις προηγούμενες μεγάλες διοργανώσεις έως το 2019 ενώ... με τη βοήθεια του Instat προσπαθεί να ανακαλύψει κατά πόσο ισχύει ο μύθος για τα τρίποντα στις φάσεις των ομίλων και στα νοκ άουτ.

Το φετινό στάνταρ

Στην Κύπρο, η Ελλάδα έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει μία πολύ καλή αρχή στο EuroBasket 2025. Πιο συγκεκριμένα, σε τέσσερα παιχνίδια μέτρησε 4 νίκες και μια ήττα με αποτέλεσμα να έχει πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση ως πρώτη.

Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, η Εθνική σουτάρει με ποσοστό λίγο μικρότερο του 50% από τα τρίποντα, δηλαδή 45,6% με 11,4/25 σουτ πίσω από τη γραμμή των 6,75 μέτρων.

Για να το καταφέρει αυτό, μέχρι στιγμής το ποσοστό του Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι στο 48,6% (3,6/7,4), του Κώστα Σλούκα στο 55,6% με 1/1,8, του Βασίλη Τολιόπουλου φτάνει στο 41,2%% με 1,4/3,4 ενώ με 71,4% είναι ο Ντίνος Μήτογλου που έχει 1/1,4.

Άλλωστε, τις περασμένες ημέρες, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής μας, Βασίλης Σπανούλης είχε αναφέρει ότι στο ρόστερ υπάρχουν αθλητές που μπορούν να τρέξουν, να παίξουν άμυνα, να σουτάρουν και να δημιουργήσουν.

Όταν το ποσοστό δεν έφτανε πάνω από το 35%

Αρχίζοντας να βλέπουμε τα αντίστοιχα ποσοστά του τριπόντου στα προηγούμενα μεγάλα τουρνουά όπου έλαβε μέρος η Ελλάδα, η διαφορά ευστοχίας γίνεται εύκολα αντιληπτή.

Πρώτο τουρνουά, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2024 που πραγματοποιήθηκαν πέρυσι στο Παρίσι. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη διοργάνωση η Εθνική κατέγραψε το χαμηλότερο ποσοστό στο τρίποντο της τελευταίας πενταετίας αφού ολοκλήρωσε την παρουσία της με 29,8% και μόλις 9/30,3 σουτ!

Υπενθυμίζουμε ότι παρά το πολύ χαμηλό ποσοστό στα τρίποντα, η «γαλανόλευκη» κατάφερε να πάρει την όγδοη θέση στην τελική κατάταξη.

Επόμενο τουρνουά στη σειρά, το Παγκόσμιο του 2023 στις Φιλιππίνες. Εκεί η Ελλάδα τερμάτισε στη 15η θέση, με το ποσοστό ευστοχίας πίσω από τη γραμμή των 6,75 μέτρων να είναι στο 32,4% με 9,6/29,6 σουτ.

Πηγαίνοντας ακόμη πιο πίσω, φτάνουμε στο EuroBasket του 2022. Ένα τουρνουά στον οποίο ο πήχης για την Εθνική ομάδα τέθηκε αρκετά ψηλά, με τη Γερμανία ωστόσο να βάζει «στοπ» στα όνειρα για μετάλλιο, σε μία βραδιά όπου φάνηκε η δύναμη που είχε αποκτήσει η μετέπειτα πρωταθλήτρια κόσμου.

Η Ελλάδα τελικά κατέλαβε την πέμπτη θέση, με το ποσοστό στα τρίποντα να φτάνει το 34,9% με 10,4/29,9.

Ολοκληρώνοντας αυτή την ανασκόπηση, φτάνουμε πλέον στο Παγκόσμιο του 2019, σε εποχές δηλαδή προ Covid -19. Στο τουρνουά της Κίνας, η Ελλάδα έχοντας και τότε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ρόστερ της μαζί με αρκετούς έμπειρους παίκτες να τον πλαισιώνουν ήθελε να στοχεύσει ψηλά, ολοκλήρωσε την παρουσία της έχοντας καταταγεί 11η στη βαθμολογική κατάταξη.

Ως προς το τρίποντο μάλιστα, με 8,4/25, το ποσοστό έφτασε στο 33,6%.

EuroBasket 2025 11,4/25(45,6%)

11,4/25(45,6%) Ολυμπιακοί Αγώνες 2024 9/30,3 (29,8%)

9/30,3 (29,8%) Παγκόσμιο 2023 9,6/29,6 (32,4%)

9,6/29,6 (32,4%) Eurobasket 2022 10,4/29,9 (34,9%)

10,4/29,9 (34,9%) Παγκόσμιο 2019 8,4/25 (33,6%)

Η κατάρρευση ενός μύθου

Με τη βοήθεια του Instat, μπορούμε επίσης να ξεκαθαρίσουμε την πραγματικότητα ως προς τα τρίποντα της Ελλάδας και να... καταρρεύσει ο μύθος που θέλει την Εθνική στη φάση των ομίλων να είναι εύστοχη και στα νοκ άουτ να τα «σπάει», μιλώντας φυσικά πάλι για τις τελευταίες διοργανώσεις έως το 2019.

Βέβαια για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι και για να επιβεβαιωθεί αυτό που λέει ο κόσμος ότι πίσω από κάθε μύθο υπάρχει μία πραγματικότητα, τα ποσοστά ανάμεσα στις δύο φάσεις των τουρνουά -στις περισσότερες περιπτώσεις- πέφτουν, ωστόσο δεν είναι τόσο μεγάλη η διαφορά, όση μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας.

Αναλυτικότερα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2024) ενώ στους ομίλους η Ελλάδα είχε 30,6% στο νοκ άουτ με τη Γερμανία εκτελούσε με 28,6%, στο περασμένο EuroBasket (2022) στους ομίλους είχε 34,9% και στα νοκ άουτ 30,9%) ενώ στο Παγκόσμιο του 2019, στην πρώτη φάση η Εθνική σούταρε με 37% και στη συνέχεια με 34,9%.

Από την άλλη πλευρά ωστόσο, στο Παγκόσμιο του 2023, το 34,5% συνεχίστηκε και στο δεύτερο γύρο!