Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ τόνισε πως θα συνεχίσει να σουτάρει, κάτι που είναι κομβικό για την Εθνική στη συνέχεια του EuroBasket 2025.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ υπήρξε κομβικός στην επικράτηση της Εθνικής επί της Ισπανίας, στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων του EuroBasket 2025. Μία νίκη που στέλνει την Ελλάδα πάνω στο Ισραήλ στη φάση των «16».

Με τον Ντόρσεϊ να τονίζει πως είναι σουτέρ και θα συνεχίσει να το κάνει. Για την ιστορία, σκόραρε 22 πόντους με 6/9 τρίποντα απέναντι στους Ισπανούς, όντας κομβικός!

Οι δηλώσεις του Τάιλερ Ντόρσεϊ

«Κάναμε την δουλειά μας. Θέλαμε ένα δυνατό τεστ. Θα έπρεπε να είμαστε λίγο καλύτεροι στο τέλος. Το κάναμε λίγο δύσκολο. Το καταφέραμε όμως. Ξέρω όλο το ρόστερ του Ισραήλ, όλη την ομάδα γιατί έχω παίξει εκεί. Θα είμαστε έτοιμοι για μια δύσκολη μάχη. Είναι καλό ότι έχουμε μια έξτρα ημέρα να προετοιμαστούμε για αυτό.

Πάντα θέλεις την πρώτη θέση. Πάλεψαν και ήταν καλό που είχαμε μια ομάδα που πάλευε για τη ζωή της, γιατί και οι υπόλοιπες ομάδες θα κάνουν το ίδιο στα επόμενα παιχνίδια.

Περιμέναμε να αντιδράσουν και θα πρέπει να δώσουμε σημασία στις μικρές λεπτομέρειες. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, πολύ συγκεντρωμένοι.

Για τα δικά μου σουτ; Δεν ξέρω τι θα γίνει στα επόμενα παιχνίδια. Είμαι σουτέρ και θα συνεχίσω να σουτάρω. Ξεχνάω όμως το παιχνίδι, γιατί τα πάντα είναι δουλειά. Έχω μάθει να δουλεύω, όλα κρύβονται εκεί και στην επανάληψη. Το θέμα είναι να βοηθάμε όλοι την ομάδα».