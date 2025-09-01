Η Βοσνία είναι ο επόμενος αντίπαλος της Εθνικής και ο Γιάννης Σταυρουλάκης γράφει από τη Λεμεσό για μία ομάδα που δείχνει πλέον απελευθερωμένη και παιχνίδι με παιχνίδι παρουσιάζεται όλο και καλύτερη.

Πλησιάζει, λοιπόν, το τέταρτο ματς στην Κύπρο για την Εθνική, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του EuroBasket 2025 και στοχεύοντας πλέον την κορυφή του Γ’ ομίλου για να φτιάξει το μονοπάτι της στη Ρίγα. Μακριά από… κακοτοπιές, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα πρώτα χιαστί.

Η Εθνική ομάδα έχει ξεδιπλώσει όλα τα προτερήματά της: σοβαρότητα, συγκέντρωση και αναβάθμιση στον τρόπο παιχνιδιού μέσα στο τουρνουά. Οι ρόλοι γίνονται όλο και πιο ξεκάθαροι, η άμυνα λειτουργεί υποδειγματικά, ενώ παιχνίδι με παιχνίδι οι διεθνείς εμφανίζονται καλύτεροι, δείχνοντας σταθερά σημάδια βελτίωσης ενόψει της τελικής φάσης στη Λετονία, όπου τα πράγματα σοβαρεύουν.

Η αλήθεια είναι πως, πέρα από την Ιταλία, οι υπόλοιπες ομάδες που αντιμετώπισε η Εθνική βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο. Μετά την πρεμιέρα, η ελληνική ομάδα έπαιξε με την Κύπρο και την αποδυναμωμένη Γεωργία, δίχως τον Μπιτάτζε και με τον Σενγκέλια να αγωνίζεται σκάρτα τρεισήμισι λεπτά.

Σε αυτή τη διαδικασία, δεν είναι μόνο η άμυνα που κάνει τη διαφορά. Είναι η υπομονή και ο αλτρουισμός που δείχνει η ομάδα, ειδικά όταν βρίσκεται στο παρκέ ο Γιάννης και η μπάλα κυκλοφορεί σωστά. Όλοι κλείνουν πάνω του, μα η Εθνική επιμένει να ψάχνει την καλύτερη επιλογή στην επίθεση. Παράλληλα, τα ποσοστά στο τρίποντο είναι εξαιρετικά, όλοι δείχνουν διάθεση να παίξουν μαζί και μοιάζουν να βρίσκονται στην ίδια σελίδα.

Εξάλλου, έχουν περάσει μόλις τρεις εβδομάδες από εκείνο το 5/35 πίσω από τα 6.75 κόντρα στο Μαυροβούνιο. Η ομάδα δείχνει πλέον απελευθερωμένη στην Κύπρο και παιχνίδι με παιχνίδι παρουσιάζεται όλο και καλύτερη. Ο Γιάννης έχει έρθει φρέσκος, είναι χαρούμενος που βρίσκεται στην Εθνική, και αποτελεί τον παίκτη που καθορίζει τους στόχους και τις προσδοκίες αυτής της ομάδας.

Πλέον, η Βοσνία αποτελεί το επόμενο εμπόδιο. Μια ομάδα με ταλέντο, ικανή να προκαλέσει ζημιές, της οποίας το ταξίδι μέχρι τη Λεμεσό μόνο… βόλτα στο πάρκο δεν ήταν. Αντίθετα, ήταν γεμάτο εμπόδια, αλλαγές και ερωτηματικά.

Η απώλεια του Μούσα αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο πλήγμα, ενώ στο θέμα του νατουραλιζέ οι Βόσνιοι κατέληξαν στον 36χρονο Ρόμπερσον μόλις μία εβδομάδα πριν από το πρώτο τζάμπολ στην Κύπρο. Και όλα αυτά ενώ ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Άντις Μπετσίραγκιτς, είχε εκφράσει ανοιχτά την ανησυχία του για τη φυσική κατάσταση των παικτών του, ιδιαίτερα του Γιουσούφ Νούρκιτς.

Η Βοσνία έχει μπροστά της το ματς με την Ελλάδα όμως θα δώσει ψυχή και σώμα στο ματς της Πέμπτης (4/9, 15:00) με τη Γεωργία. Έτσι όπως εξελίσσεται ο όμιλος, είναι το παιχνίδι που θα κρίνει ουσιαστικά μία θέση στα νοκ άουτ. Και είναι πολύ λογικό οι Βόσνιοι να σκέφτονται το τελευταίο ματς της φάσης των ομίλων. Κάνοντας, δηλαδή, ότι έκανε η Γεωργία στο ματς με την Ελλάδα, ώστε να τα δώσει όλα στην τελική ευθεία του Γ’ ομίλου.

Σε κάθε περίπτωση, η Εθνική καλείται να διατηρήσει την ίδια συγκέντρωση που δείχνει από την αρχή του τουρνουά. Άλλωστε, δεν έχει το δικαίωμα να πράξει διαφορετικά.

