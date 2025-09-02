Η Εθνική ετοιμάζεται ώστε να αντιμετωπίσει σήμερα (2/9, 15:00) τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, θέλοντας να κάνει το 4 στα 4 στο EuroBasket 2025.

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η δράση στους ομίλους του EuroBasket 2025. Μεταξύ άλλων, δράση σήμερα (2/9) και για την Ελλάδα η οποία θα αντιμετωπίσει τη Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 15:00 με live την εξέλιξη του αγώνα από το Gazzetta και απευθείας τηλεοπτική μετάδοση τόσο από το ΕΡΤ News και το Nova Sports Start.

Η Ελλάδα είναι από τις ομάδες που μέχρι στιγμής δεν έχουν σημειώσει ήττα στο τουρνουά και σήμερα θα προσπαθήσει να κάνει το 4-0 «κυνηγώντας» την πρώτη θέση στον όμιλο της Λεμεσού.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, μιλώντας για την επερχόμενη αναμέτρηση, μεταξύ άλλων είπε: «Προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τακτικά το πλάνο μας και να δώσουμε το 100% της ενέργειάς μας. Είναι σημαντικό να είμαστε συγκεντρωμένοι και πειθαρχημένοι, ώστε να αντιμετωπίσουμε σωστά τους αντιπάλους. Η Βοσνία είναι μια πολύ καλή ομάδα με καλές συνεργασίες, είδαμε και τι χρειάστηκε να κάνει η Ιταλία με τον Φοντέκιο για να νικήσει ακόμη και αν λείπουν κάποια παιδιά. Πρέπει να μπούμε δυνατά».

Από την πλευρά του, ο άμεσος συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη, Κώστας Χαραλαμπίδης ανέφερε: «Η προσέγγιση για το ματς με τη Βοσνία είναι ίδια. Δεν κοιτάμε πέρα από το επόμενο παιχνίδι, κάνουμε την προετοιμασία μας και στοχευμένα προσπαθούμε να περάσουμε αυτά που θέλουμε στο τακτικό κομμάτι, γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα προπόνησης. Μέχρι τώρα τα παιδιά έχουν δείξει σημαντική αφομοίωση των πραγμάτων που τους ζητάμε».

Μιλώντας στο Gazzetta, ο Άμαρ Αλιμπέγκοβιτς είπε μεταξύ άλλων: «Ο Γιάννης είναι το “μεγάλο χαρτί” της ελληνικής ομάδας, το ξέρουμε όλοι αυτό, αλλά έτσι όπως την έχω δει εδώ στην Κύπρο, ο συνδυασμός της παρουσίας του με τον Σπανούλη στον πάγκο, δείχνει πραγματικα ευεργετικός. Ο τρόπος με τον οποίο ο Έλληνας προπονητή τον αξιοποιεί, κολλώντας όλα τα υπόλοιπα κομμάτια του παζλ, δείχνει ότι η Ελλάδα μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά! Γιατί όχι ακόμη και να κατακτήσει το τρόπαιο!».

Το πρόγραμμα της ημέρας (2/9) του EuroBasket 2025

Ελλάδα - Βοσνία 15:00

Βέλγιο - Ισραήλ 15:00

Ισλανδία - Σλοβενία 18:00

Κύπρος - Γεωργία 18:15

Ιταλία - Ισπανία 21:30

Γαλλία - Πολωνία 21:30

Η κατάταξη του ομίλου της Εθνικής