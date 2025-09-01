O άμεσος συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη, Κώστας Χαραλαμπίδης, παραχώρησε δηλώσεις για το παιχνίδι της Ελλάδας με την Βοσνία-Ερζεγοβίνη που ακολουθεί.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: Νίκος Ράπτης

Η Εθνική Ελλάδας έκανε το καθήκον της απέναντι στη Γεωργία, επικρατώντας με το ευρύ 94-53, για να πανηγυρίσει έτσι την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στο EuroBasket 2025. Τώρα σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η αναμέτρηση με την Βοσνία-Ερζεγοβίνη με τη «γαλανόλευκη» να έχει ως στόχο την πρωτιά στον όμιλο για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στα νοκ άουτ.

O άμεσος συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη, Κώστας Χαραλαμπίδης, αναφέρθηκε στο παιχνίδι που ακολουθεί και στον τρόπο που θα επέλθει η τέταρτη νίκη.

Αναλυτικά

«Η προσέγγιση για το ματς με τη Βοσνία είναι ίδια. Δεν κοιτάμε πέρα από το επόμενο παιχνίδι, κάνουμε την προετοιμασία μας και στοχευμένα προσπαθούμε να περάσουμε αυτά που θέλουμε στο τακτικό κομμάτι, γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα προπόνησης. Μέχρι τώρα τα παιδιά έχουν δείξει σημαντική αφομοίωση των πραγμάτων που τους ζητάμε.

Έχει αποδειχτεί διαχρονικά ότι οι ομάδες που πετυχαίνουν σε αυτά τα τουρνουά είναι αυτές που βελτιώνονται στη διάρκειά τους. Θεωρώ κι εγώ ότι έτσι όπως ξεκινήσαμε από τα φιλικά, ήρθαμε εδώ παίζοντας μόνο έναν αγώνα μαζί, παίρνοντας τις νίκες υπάρχει καθημερινή βελτίωση, ακόμη και στον τρόπο που αφομοιώνουν τα παιδιά τα τακτικά στοιχεία. Η επιρροή του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι πολύ σημαντική, προσαρμόζονται τα παιδιά σε αυτό, και ο ίδιος ο Γιάννης προσαρμόζεται σε αυτό. Θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης.

Σύνθετες σκέψεις για τις διαφαινόμενες πιθανότητες αντιπάλων στη συνέχεια δεν κάνουμε. Εμάς η στόχευσή μας και οι απαιτήσεις μας είναι επί του παρόντος, μόνο το επόμενο παιχνίδι και έτσι θέλουμε να το βλέπουν και τα παιδιά.

Στόχος μας για κάθε αντίπαλο που έχει κάποιες δυνατότητες και κάποια χαρίσματα είναι να τα αντιμετωπίσουμε. Ο Νούρκιτς είναι ένας παίκτης που ξεχωρίζει από τη Βοσνία, θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, μέχρι τώρα η ομάδα έχει δείξει ότι επικεντρώνεται πολύ καλά στον τρόπο αντιμετώπισης κάποιων παικτών. Έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά, να μην ξεχνάμε τη δουλειά που έκανε ο Παπανικολάου πάνω στον Φοντέκιο ή ο Θανάσης που όποτε μπαίνει δίνει τα πάντα. Αυτό είναι ένα κέρδος και αυτό θέλουμε να κρατήσουμε. Όσα παιδιά έρχονται από τον πάγκο, για όσο χρόνο χρειαστεί, τα δίνουν όλα.

Το θέμα των ριμπάουντ είναι πολυπαραγοντικό. Έχουμε ζητήσει την προσοχή των παιδιών. Το ριμπάουντ εκτός από προπόνηση είναι θέμα αντίληψης και πώς τα παιδιά μπαίνουν σε μια τέτοια φάση. Το δουλεύουμε, το έχουμε αντιληφθεί και νομίζω ότι θα βελτιωθούμε.

Η καθημερινότητα του κόουτς Σπανούλη είναι 24 ώρες μπάσκετ. Έτσι ήταν ως παίκτης, έτσι είναι και τώρα ως προπονητής. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία, όλα είναι με βάση έναν προγραμματισμό, με τι θέλει να δουλέψει. Όλη η μέρα μας είναι μπάσκετ και αλίμονο αν δεν ήταν. Γι’ αυτό είμαστε εδώ.

Τα σχήματα όταν βοηθάνε και τα παιχνίδια είναι πράγματα που θέλουμε να δούμε. Χθες ο Σαμοντούροβ έπαιξε και στη θέση "3". Γενικά δεν ξέρεις μέσα στα τουρνουά τι μπορεί να σου προκύψει οπότε θέλουμε για όλα τα ενδεχόμενα να είμαστε έτοιμοι».