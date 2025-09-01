Αλιμπέγκοβιτς στο Gazzetta: «Ο συνδυασμός Σπανούλη και Αντετοκούνμπο μπορεί να φέρει ακόμη και το χρυσό!»

Ο δευτερότοκος γιος του μεγάλου Τεόμαν Αλιμπέγκοβιτς, Άμαρ μιλάει στο Gazzetta για την αυριανή μάχη της Βοσνίας Ερζεγοβίνης με την Ελλάδα στο 42ο Eurobasket και κατατάσσει την «επίσημη αγαπημένη» στα φαβορί για το τρόπαιο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ: Αντώνης Καλκαβούρας

Αν το όνομά του σας θυμίζει κάτι από το μακρινό παρελθόν, ναι έχει σχέση με τον Βοσνιοσλοβένο διεθνή power forward, Τέομαν Αλιμπέγκοβιτς, που πέρασε την σεζόν 2002-2003 από τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας (με coach τον Γιώργο Ζευγώλη) και έκανε μεγάλη καριέρα την δεκαετία του ’90, κατά κύριο λόγο στην Άλμπα Βερολίνου (1993-1996) και διετέλεσε και προπονητής της Ούντινε και της Σκαφάτι.

Ο λόγος για τον Άμαρ Αλιμπέγκοβιτς, που μπασκετικά είναι ο πιο ταλαντούχος εκ των τριών παιδιών του και φέτος, στα 30 του χρόνια, μετά από μία πολύ καλή σεζόν στην Τράπανι, κάνει το ντεμπούτο του σε Eurobasket. Κόντρα στην Ιταλία, μάλιστα, ο πρώην παίκτης της Ρόμα (2018-2020) και της Βίρτους (2020-2022) είχε πολύ καλή απόδοση (12 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο με 5/8 σουτ σε 29’), η οποία όμως δεν έφτασε για να αποσοβήσει την 2η διαδοχική ήττα (79-96) της Βοσνίας Ερζεγοβίνης.

«Είχαμε το momentum του αγώνα, αλλά κάναμε πολλά λάθη προς το τέλος και πήραμε μερικές κακές αποφάσεις που μας στοίχισαν. Αλλά σε γενικές γραμμές, είμαι χαρούμενος με τον τρόπο που αντιδράσαμε μετά την κακή εικόνα απέναντι στην Ισπανία, σε ένα ματς που δεν παίξαμε σαν ομάδα! Με την Ιταλία ήμασταν άλλη ομάδα και αν συνεχίσουμε έτσι και διορθώσουμε κάποιες λεπτομέρειες, που σε αυτό το επίπεδο διαχωρίζουν την νίκη από την ήττα, θα είμαστε όπως πρέπει για τα δύο επόμενα ματς και βασικά για την μάχη της τελευταίας αγωνιστικής με την Γεωργία. Όταν φοράμε την φανέλα της χώρας ματς και βγαίνουμε στο παρκέ, πρέπει να δίνουμε το 100% και μαχόμαστε για το καλύτερο!», μας είπε αρχικά ο δευτερόκος γιος του “Teo”ο οποίος ήταν μέλος της μεγάλης Εθνικής Νέων της Ηνωμένης Γιουγκοσλαβίας, που το 1987 κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο κάτω των 19 ετών στο Μπόρμιο!

Με MVP τον Κούκοτς, συμπαίκτες τον Τζόρτζεβιτς, τον Ράτζα, τον Ντίβατς, τον Πετσάρσκι, τον σημερινό προπονητή του Πανιωνίου, Λούκα Παβίσεβιτς και coach τον σημερινό ομοσπονδιακό τεχνικό της Σερβίας, Σβέτισλαβ Πέσιτς. Όπως γίνεται αντιληπτό, η μπασκετική παράδοση που κουβαλάει από την οικογένεια είναι διόλου ευκαταφρόνητη και ο ίδιος δείχνει να την απολαμβάνει, ενώ έχει αμυδρές αναμνήσεις από τις επισκέψεις του με την μητέρα του και τα αδέλφια του στην Αθήνα, για να δουν τον πατέρα τους που έπαιζε στον Ιωνικό.

«Θυμάμαι ότι εμείς μείναμε στο Ούντινε, όπου βρίσκεται το πατρικό μας σπίτι για να να μην αλλάξουμε σχολείο και όποτε είχαμε χρόνο, ταξιδεύαμε στην Ελλάδα για να τον δούμε να παίζει και να περάσουμε χρόνο μαζί του. Τα παιδικά μας χρόνια ήταν γεμάτα μπάσκετ, οπότε η μετέπειτα επαγγελματική ενασχόληση και των τριών αδελφών με το άθλημα, προέκυψε εντελώς φυσιολογικά!», σχολίασε ο Άμαρ, πριν κληθεί να σχολιάσει την αυριανή (02/09, 15.00) μάχη με την Ελλάδα για την 4η αγωνιστική του 3ου ομίλου στο Eurobasket 2025.

«Η επόμενη αντίπαλός μας είναι αδιαμφισβήτητα η πιο δυνατή ομάδα του εδώ στην Λεμεσό, την σεβόμαστε απόλυτα, αλλά θα προσπαθήσαμε να την κοιτάξουμε στα μάτια. Αν βγάλουμε την ενέργεια που είχαμε απέναντι στους Ιταλούς, πιστεύω ότι θα έχουμε τύχη. Πρέπει να τα κάνουμε όλα, όμως, στο υψηλότερο επίπεδο γιατί η Ελλάδα είναι πραγματικά πολύ ισχυρή, έχει παίκτες με μεγάλη εμπειρία στην Ευρώπη, έναν από τους κορυφαίους του NBA που έχει αναδειχθεί δύο φορές MVP στο κορυφαίο πρωτάθλημα, οπότε το ιδανικό σενάριο θα είναι να την αναγκάσουμε να κάνει το χειρότερό της παιχνίδι κι εμείς να πιάσουμε την καλύτερή μας απόδοση!», υπερθμέτισε 30χρονος απόφοιτος του Σεντ Τζονς (2014-2018), ο οποίος γεννήθηκε στο Όρεγκον και διαθέτει και αμερικάνικο διαβατήριο.

Τον ρωτάμε για τα μεγαλύτερα όπλα της Εθνικής μας ομάδας και χωρίς να το πολυσκεφτεί δεν διαχωρίζει τον Αντετοκούνμπο από τον Σπανούλη! «Ο Γιάννης είναι το “μεγάλο χαρτί” της ελληνικής ομάδας, το ξέρουμε όλοι αυτό, αλλά έτσι όπως την έχω δει εδώ στην Κύπρο, ο συνδυασμός της παρουσίας του με τον Σπανούλη στον πάγκο, δείχνει πραγματικα ευεργετικός. Ο τρόπος με τον οποίο ο Έλληνας προπονητή τον αξιοποιεί, κολλώντας όλα τα υπόλοιπα κομμάτια του παζλ, δείχνει ότι η Ελλάδα μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά! Γιατί όχι ακόμη και να κατακτήσει το τρόπαιο!», δήλωσε ο βασικός power forward της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και 2ος σκόρερ (μ.ο. 10,0 πόντους, 3,0 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ με 64,3% στα δίποντα σε μ.ο. 25,6’) πίσω από τον Γιουσούφ Νούρκιτς!

Για το τέλος, αφήσαμε την ερώτηση για το ποιος θα μαρκάρει τον “Greek Freak”: «Αλλάζουμε πολύ στα περισσότερα μαρκαρίσματα, οπότε σίγουρα θα βρεθώ κάποια στιγμή μπροστά του. Το να είμαι στο ίδιο γήπεδο μαζί του και ενδεχομένως να κληθώ να μαρκάρω έναν παίκτη αυτού του επιπέδου, αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα», κατέληξε πριν αποθεώσει τους συμπατριώτες του, που έχουν δώσει βροντερό παρών στην Λεμεσό. «Πραγματικά η ατμόσφαιρα που δημιουργούν σε κάθε ματς, μας κάνει να νιώθουμε ότι παίζουμε στο Σαράγεβο! Νιώθω μεγάλο σεβασμό γι΄αυτό που κάνουν και θέλω να τους πω πόσο τους αγαπάμε και τους ευχαριστούμε…»

