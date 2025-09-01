Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μίλησε την παραμονή του ματς της Εθνικής με την Βοσνία-Ερζεγοβίνη και σχολίασε και τη δική του εξέλιξη με αποκορύφωμα το νέο συμβόλαιο με τους Μπακς.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: Νίκος Ράπτης

Η Εθνική Ελλάδας έκανε το καθήκον της απέναντι στη Γεωργία, επικρατώντας με το ευρύ 94-53, για να πανηγυρίσει έτσι την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στο EuroBasket 2025. Τώρα σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η αναμέτρηση με την Βοσνία-Ερζεγοβίνη με τη «γαλανόλευκη» να έχει ως πρωταρχικό στόχο την πρωτιά στον όμιλο για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στα νοκ άουτ.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αποτελεί την πηγή ενέργειας στην επίσημη αγαπημένη, αλλά και βαρόμετρο στην αμυντική λειτουργία της ομάδας. Ο 33χρονος διεθνής μίλησε την παραμονή του ματς με την Βοσνία για τους στόχους της Εθνικής, αλλά και την προσωπική του προσπάθεια που του απέφερε και νέο συμβόλαιο στους Μιλγουόκι Μπακς.

Για το ματς απέναντι στην Βοσνία: «Προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τακτικά το πλάνο μας και να δώσουμε το 100% της ενέργειάς μας. Είναι σημαντικό να είμαστε συγκεντρωμένοι και πειθαρχημένοι, ώστε να αντιμετωπίσουμε σωστά τους αντιπάλους. Η Βοσνία είναι μια πολύ καλή ομάδα με καλές συνεργασίες, είδαμε και τι χρειάστηκε να κάνει η Ιταλία με τον Φοντέκιο για να νικήσει ακόμη και αν λείπουν κάποια παιδιά. Πρέπει να μπούμε δυνατά».

Ο ίδιος πρόσθεσε για το τι χρειάζεται για να βελτιωθεί η ομάδα: «Πάρα πολλά χρειάζονται. Το σημαντικό είναι να κερδίζουμε ακόμα και τις δύσκολες βραδιές».

Για τη χημεία της ομάδας: «Η χημεία της ομάδας χτίζεται παιχνίδι με παιχνίδι και είναι καθοριστική για τα νοκ άουτ. Ακόμα και οι πιο μικρές λεπτομέρειες —ένα κόψιμο, ένα lay-up, μια άμυνα ή μια βουτιά— έχουν σημασία και μετρούν στην προσπάθεια και την απόδοση. Είμαστε ομάδα».

Για την μέχρι τώρα πορεία: «Δεν το σκεφτόμαστε καθόλου, πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Πολύ βίντεο και ό,τι μας λέει ο κόουτς. Το πιο σημαντικό για εμάς είναι να παρουσιαζόμαστε έτοιμοι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πως θα πάει το παιχνίδι. Να είμαστε έτοιμοι να τα δώσουμε όλα. Δεν θες ποτέ να πας σε ένα ματς και να είσαι ανέτοιμος».

Ο παίκτης αναφέρθηκε και στη δική του προσωπική προσπάθεια: «Ευχαριστώ τους ανθρώπους που με στήριξαν και δουλέψαμε όλον αυτόν τον καιρό μαζί, την οικογένεια μου και όσους με βοήθησαν να φτάσω εδώ. Η μεγαλύτερη μάχη που έδωσα είναι να μπορέσω να γυρίσω αθλητικά. Αυτό ξεχωρίζει το αν είσαι στο υψηλό επίπεδο και μετά είναι όλα τα υπόλοιπα. Ήταν πολύ σημαντικό για εμένα και ευχαριστώ τον Θεό πραγματικά που μου έδωσε την δύναμη για να καταφέρω να είμαι εδώ».

Για το αν θεωρεί πως η εικόνα της Εθνικής βοήθησε και στο νέο του συμβόλαιο με τους Μπακς: «Σίγουρα! Αφού ήρθαν στο πρώτο παιχνίδι με την Ιταλία και ήταν ενθουσιασμένοι. Είδαν ότι κάνω τη δουλειά μου, ότι παίζω άμυνα. Αυτός έιναι ο ρόλος μου. Πολύ σημαντικό είναι για κάθε παιδί που ξαναπαίζει σε ένα τουρνουά να πρέπει να αποδείξεις ξανά. Μετράει το βιογραφικό, αλλά πρέπει να αποδεικνύεις κάθε μέρα. Αυτός είναι ο πρωταθλητισμός. Δεν είναι ότι μου έφυγε άγχος που βρήκα ομάδα. Το μόνο που σκέφτομαι τώρα είναι η Βοσνία. Έριξα πολλή προσπάθεια για να μπορέσω να επιστρέψω».