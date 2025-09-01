Ο Δημήτρης Οικονόμου βλέπει την Εθνική να... χτίζει συνήθειες στη διάρκεια του EuroBasket 2025, έχοντας έναν λόγο να καυχιέται και αναρωτιέται αν η ομάδα θα κουβαλήσει την ευστοχία της στα νοκ άουτ παιχνίδια.

Αν παρακολουθήσει κανείς τις χειμωνιάτικες αναφορές του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με περιβολή Μιλγουόκι Μπακς, δε γίνεται να μη συναντήσει μία συγκεκριμένη φράση, που του αρέσει πολύ. «Να χτίσουμε καλές συνήθειες». Έτσι ορίζει στο δικό του μυαλό τον τρόπο για να πετύχει μία ομάδα.

Κάπως έτσι καλείται να πορευτεί και η Εθνική στο EuroBasket 2025. Με τις συνήθειές της να χτίζονται κατά τη διάρκεια του ίδιου του τουρνουά. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για μία ομάδα που έχει παίξει ένα φιλικό πλήρης, αυτό με τη Γαλλία στο φινάλε της προετοιμασίας. Και χρησιμοποιεί αυτήν την πρώτη φάση στη Λεμεσό για να επιδιορθώσει ζητήματα την ώρα που το… αυτοκίνητο βρίσκεται σε κυκλοφορία.

Είναι αυτό εφικτό και εύκολο; Θα φανεί στην πορεία. Μέχρι τότε, το μυστικό είναι να κερδίζεις. Εύκολα, δύσκολα, με κακό μπάσκετ, με μπασκετάρα. Ακόμα και η νίκη, συνήθεια είναι. Στο φινάλε, η Ελλάδα έχει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ας τον φοβηθούν οι άλλοι, γράφαμε λίγο πριν το πρώτο τζάμπολ του τουρνουά.

Ας τον φοβηθούν οι Ιταλοί, τους οποίους πέρασε από πάνω. Ναι, δεν ήμασταν καλοί με την Ιταλία, όμως οι χειροπέδες που πέρασε στον Σιμόνε Φοντέκιο ο Κώστας Παπανικολάου, έγειραν την πλάστιγγα. Στην πραγματικότητα πολλά μπορεί να ήταν διαφορετικά, αν οι Ιταλοί ευστοχούσαν σε περισσότερα από 7/27 τρίποντα, αρκετά εκ των οποίων ελεύθερα.

Ας τον φοβηθούν οι Γεωργιανοί τον Γιάννη. Σε τέτοιο βαθμό που ο Τζίκιτς παραδέχτηκε ότι θα ήταν αφελές να… χτυπήσει το ματς με την Εθνική, «παρκάροντας» τους Μπιτάτζε και Σενγκέλια. Ωστόσο καμία νίκη δεν μπορεί να υποτιμηθεί, ούτε να θεωρηθεί δεδομένη. Πολλώ δε μάλλον για τη συγκεκριμένη βερσιόν της Ελλάδας, που πορεύεται με ταπεινότητα, κρατώντας χαμηλά την μπάλα.

Η φάση των «16» δεν τρομάζει την Εθνική

«Δεν ξέρω γιατί ο κόσμος μας θεωρεί αουτσάιντερ, αλλά μας αρέσει αυτό» αναφώνησε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, μετά το φινάλε στο ματς με τη Γεωργία. Κοιτάζοντας λίγο πέρα από τον ορίζοντα, δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο που μας δίνει την μπέρτα του αουτσάιντερ, τουλάχιστον ως το πρώτο νοκ άουτ. Το γνωρίζαμε, βέβαια, αυτό εκτός πια και αν η Γαλλία πάθει Βατερλώ και καταφέρει να μείνει 4η. Δεν είναι και το πιο πιθανό σενάριο.

Το Ισραήλ είναι μια σκληρή, δύσκολη ομάδα με τον Άβντιγια σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά δεν έχει τα κορμιά να ματσάρει τον Γιάννη. Ποιος τα έχει θα αναρωτηθεί εύκολα κάποιος. Όπως αντίστοιχη ερώτηση μπορούν να κάνουν και οι Σλοβένοι προς εμάς, αν βρεθεί η παρέα του Λούκα Ντόντσιτς στον δρόμο μας. Το supporting cast του σούπερ σταρ των Λέικερς δεν είναι βέβαιο ότι θα σταθεί στο ύψος του.

Αρχίσαμε ήδη και μιλάμε για το πρώτο νοκ άουτ όμως. Η ίδια η ομάδα θα το σκεφτεί όταν έρθει εκείνη η ώρα. Σπανούλης, Παπανικολάου, Αντετοκούνμπο, Σλούκας και οι υπόλοιποι, δεν πρόκειται να πέσουν στην παγίδα του να μη σεβαστούν τη διαδικασία. Trust the process που λένε και στα χωριά μας.

Οι καλές και οι κακές συνήθειες στο EuroBasket 2025

Για την Εθνική, αυτός ο όμιλος αποδείχθηκε τελικά ευλογία, αφού στην τελική, μπορεί να μη χρειαστεί καν να κερδίσουμε τους Ισπανούς την τελευταία αγωνιστική, ώστε να βγούμε πρώτοι. Οφείλουμε όμως να βελτιωνόμαστε μέρα με την ημέρα.

Η εικόνα της ομάδας στο παιχνίδι με τη Γεωργία παρουσίασε βήματα προόδου. Το έβλεπες στη μεγαλύτερη ευχέρεια που έβγαιναν οι αυτοματισμοί, ακόμα και αν οι Γεωργιανοί που παρατάχθηκαν απέναντί μας, δεν υπήρχε περίπτωση να δουν καθαρά το καλάθι. Επιστρέφοντας στη συζήτηση για τις συνήθειες, το αμυντικό ριμπάουντ είναι μια… μουτζούρα που οφείλει να διορθωθεί.

Φυσικά και δεν είναι απλή υπόθεση. Είναι θέμα τοποθέτησης, θέμα διάθεσης, πολλές φορές όμως και θέμα χαρακτηριστικών, αφού οι γκαρντ μας, λογικά μεν, χάνουν κάποιες μάχες δε κάτω από τη στεφάνη. Η άμυνα με αλλαγές πολλές φορές αφήνει εκτεθειμένα τα μετόπισθεν και οι δεύτερες ευκαιρίες μπορεί να σφίξουν τη θηλιά στον λαιμό, σε ένα παιχνίδι νοκ άουτ. Ακόμα και αυτό, όμως, χρειάζεται τριβή την οποία η Εθνική δεν πρόλαβε να έχει στα φιλικά. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ανόμοια πράγματα από όμιλο σε όμιλο και ειδικότερα όταν έχουμε δείγμα τριών ματς, αλλά το 67.6% στο DR%, το ποσοστό των ριμπάουντ που παίρνει σε σχέση με αυτά που διεκδικεί η Εθνική στην άμυνα, κρούει τα καμπανάκια.

Τα δύο παιχνίδια με Βοσνία και Ισπανία μπαίνουν στο καλεντάρι, όχι μόνο ως must win, κάτι που χρειαζόμαστε με βάση τα τωρινά δεδομένα για την πρωτιά, αλλά και ως τεστ ελέγχου προόδου και βελτίωσης των ζητημάτων και των αυτοματισμών της. Οι βολές, δυστυχώς, δεν εντάσσονται στο παραπάνω. Και είναι φανερό πως θα εξαρτηθούν απόλυτα από το πού θα καθίσει το ποσοστό του Γιάννη, ο οποίος τα κάνει όλα και συμφέρει, σούταρε πολύ καλά στα φιλικά, αλλά το 64.7% το οποίο τον συνοδεύει μετά από δύο παιχνίδια, πρόκειται μάλλον για τη δική του αλήθεια.

Μακάρι μέσα από αυτήν τη διαδικασία προόδου, η Ελλάδα να κλείσει με ένα 5/5. Στα μάτια μου αυτό είναι και το πιθανότερο σενάριο στον όμιλο. Εντάξει, δεν ανακαλύπτουμε και την Αμερική. Αυτό, βέβαια, είναι κάτι που έχει ξανακάνει. Τα τρεμάμενα χέρια σε ματς νοκ άουτ, είναι που την προδώσανε τα τελευταία χρόνια.

Μέχρι να φτάσει όμως εκεί, θα έχει να καυχιέται πως είναι η δεύτερη πιο εύστοχη ομάδα στο τουρνουά. Ναι, δεν παίζουν όλοι με όλους. Ναι, έχουμε δείγμα τριών ματς, το ένα με την αδύναμη Κύπρο και το άλλο με την παραδομένη Γεωργία. Εθνική με 72.8% στο True Shooting %, δεύτερη πίσω μόνο από την Τουρκία, δύσκολα βρίσκεις. Και δεν είναι μόνο η παρουσία του Γιάννη που καρφώνει τις μπάλες τη μία πίσω από την άλλη, αλλά και το 47.2% στο τρίποντο.

Προφανώς και ο παραπάνω αριθμός θα ομαλοποιηθεί και θα συγκλίνει προς την πραγματικότητα. Πάντως τα χαρακτηριστικά μας σε πείθουν ότι μπορεί αυτή η ομάδα να… σπάσει την κατάρα των σουτ στα νοκ άουτ. Και ας κρύβει μέσα του αρκετή δόση ευχολογίου το παραπάνω. Μένει να δούμε τελικά, ποια είναι αυτή η πραγματικότητα για την Εθνική. Ποιο είναι το ταβάνι της και ποια η υπέρβασή της; Ένα είναι το ζητούμενο, να βγει από τη Λεμεσό πολύ καλύτερη, συμπαγής και έτοιμη από ό,τι ήταν πριν το πρώτο τζάμπολ.