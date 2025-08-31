Η Εθνική συνεχίζει αήττητη στο EuroBasket 2025 και ο Γιάννης Σταυρουλάκης γράφει από τη Λεμεσό για μια ομάδα που χαράζει το δικό της σενάριο με στόχο να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται στη Ρίγα και για τον Ντίνο Μήτογλου, που αποτελεί σταθερά της φετινής πορείας.

Η νίκη επί της Γεωργίας χάρισε στην Εθνική Ανδρών λίγες ώρες ανακωχής πριν την φέρει αντιμέτωπη με τα δύο ματς που θα κρίνουν το μονοπάτι της στη Ρίγα. Εξάλλου, η φετινή έκδοση της Εθνικής είναι μία ομάδα που δεν έχει το δικαίωμα να βάζει μεγάλους στόχους και να κοιτάζει μακριά, αναγνωρίζοντας τις δυνατότητές της και ξέροντας ποια είναι και τι μπορεί να πετύχει στο τουρνουά.

Ωστόσο, το 3-0 στον Γ’ όμιλο του EuroBasket 2025 την υποχρεώνει πλέον να κοιτάξει λίγο παραπέρα, προκειμένου να φτιάξει το μονοπάτι της και να ορίσει τη μοίρα της στα νοκ άουτ. Πώς μπορεί να το πετύχει; Φουλάροντας για την πρωτιά στο group, αφήνοντας πίσω της αντιπάλους υψηλού επιπέδου (Ισπανία, Ιταλία), αλλά και τη Γεωργία με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, που έμειναν να παλεύουν μεταξύ τους για την πρόκριση.

Στο κάτω-κάτω, όλοι γνώριζαν πως το ταξίδι που ξεκίνησε από την Κύπρο θα έχει δυσκολίες, αλλά και δυνατές συγκινήσεις ώστε η Ελλάδα να φτάσει ψηλά. Όχι με μεγάλα λόγια, αλλά με σκληρή και συστηματική δουλειά. Three down, two to go για το φινάλε στη Λεμεσό. Και η Εθνική έχει ήδη πετύχει μία νίκη-δήλωση επί της Ιταλίας, έκανε ό,τι έπρεπε απέναντι στην Κύπρο, βρήκε μπόσικη τη Γεωργία, με τον Μπιτάτζε να μένει πάγκο και τον Σενγκέλια να παίζει τρία λεπτά, γράφοντας μέχρι στιγμής τρία W στο «Σπύρος Κυπριανού».

Η Γεωργία, με 22,9% στο τρίποντο και χωρίς τους δύο από τους βασικούς πυλώνες της, ήταν μία βολική αντίπαλος για την Ελλάδα. Με τους Γιάννη και Κώστα στη ρακέτα, και τους Μήτογλου, Θανάση, η άμυνα έκλεισε και οι Γεωργιανοί εγκλωβίστηκαν. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι το μυαλό του Ντζίκιτς και των συνεργατών του ήταν στον «τελικό» της Πέμπτης 4/9 με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο απλά.

Η Εθνική, λοιπόν, καλείται να τελειώσει ιδανικά τη δουλειά στη Λεμεσό για τα νοκ-άουτ και τον ορίζοντα της στο EuroBasket 2025, βρίσκοντας βατούς αντιπάλους ως τα προημιτελικά. Και ο Ντίνος Μήτογλου επιβεβαίωσε σε κάθε ευκαιρία πόσο υπερπολύτιμος είναι σε αυτή την προσπάθεια. Ελλείψει του Αντετοκούνμπο στα φιλικά προετοιμασίας, ο διεθνής φόργουορντ του Παναθηναϊκού ήταν ο ηγέτης της Ελλάδας. Με δεδομένο ότι ο Αντετοκούνμπο είναι πια η απάντηση σε κάθε ερώτηση που αφορά την Εθνική, ο Μήτογλου στέκει στο πλευρό του και συνεχίζει να είναι τρομερά επιδραστικός.

Ο Αντετοκούνμπο είναι ο οδοστρωτήρας. Εκείνος που θα πάρει παραμάζωμα την αντίπαλη άμυνα, που θα ξεχυθεί με δύο-τρεις δρασκελιές στο ανοιχτό γήπεδο, που τα drive του είναι… poetry in motion. Και δίπλα του ο Μήτογλου, που συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε στα φιλικά και αποτελεί τον δεύτερο σκόρερ της Εθνικής με 14,7 πόντους, αλλά και τον δεύτερο σε αξιολόγηση με 17,7 βαθμούς!

Η Εθνική προχωρά και θέλει να δώσει τον καλύτερο της εαυτό σε Κύπρο και Λετονία, ώστε στο τέλος του δρόμου όλοι να νιώθουν πως πάλεψαν στο μέγιστο. Αρχικά, θέλει να κάνει τη ζωή της πιο εύκολη, τερματίζοντας στην κορυφή του γκρουπ. Με τον Μήτογλου να κάνει τα πάντα προς αυτή την κατεύθυνση.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!