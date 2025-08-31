Ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε για τη σύγκριση μεταξύ Αντετοκούνμπο και Γκαλη, για την αποθέωση του Ρούντι Φερνάντεθ αλλά και για τις δηλώσεις του Αλεξάντερ Τζίκιτς.

Μετά την εύκολη νίκη της Ελλάδας επί της Γεωργίας με 93-54 για το 3/3 στο Eurobasket 2025, ο Βασίλης Σπανούλης είχε πολλά να πει στη συνέντευξη Τύπου.

«Πιστεύω πως κάναμε ένα βήμα μπροστά, βελτιώσαμε την εικόνα μας σε ριμπάουντ και αιφνιδιασμό. Μοιράσαμε την μπάλα, είχαμε 28 ασίστ, μπορούσαμε και παραπάνω, είχαμε καλές αποστάσεις. Είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Έχουμε ακόμη περιθώρια βελτίωσης, έχουμε πράγματα να βελτιώσουμε. Μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα, αλλά θέλουμε να προετοιμαστούμε για τις επόμενες μάχες μας» είπε αρχικά ο ομοσπονδιακός τεχνικός και συνέχισε:

«Φτάνουμε στο επίπεδο που θέλω, δεν είμαστε ακόμη εκεί. Βλέπουμε πολύ βίντεο, έχτισα την ομάδα με βάση τη φιλοσοφία μου, ώστε να έχει δημιουργούς, παίκτες που κόβουν, όλοι παίζουν άμυνα. Έχουμε πολλά όπλα και μπορούμε να είμαστε επικίνδυνοι».

Για τις δηλώσεις του Αλεξάντερ Τζίκιτς, είπε: «Σέβομαι τον κόουτς Τζίκιτς, εκείνος σκέφτεται την ομάδα του κι εγώ τη δική μου. Δεν μας νοιάζει τι κάνει ο αντίπαλος, αλλά πώς θα βελτιωθεί η ομάδα μου και αυτό κάναμε σήμερα».

Για ενδεχόμενη σύγκριση Αντετοκούνμπο με Γκάλη: «Όλοι στην Ελλάδα άρχισαν να παίζουν μπάσκετ εξαιτίας του Γκάλη, του Φασούλα, του Χριστοδούλου, του Γιαννάκη… Η δική μου γενιά πήρε τρία μετάλλια και τώρα προσπαθούμε να χτίσουμε μια νέα γενιά. Είμαι ευλογημένος και ευγνώμων που ο Γιάννης που έχει αυτή τη νοοτροπία και θέλει να είναι εδώ και αγαπά την ομάδα. Είναι πολύ ταπεινός, αγαπάει τους συμπαίκτες του και αγαπάει να παίζει για την πατρίδα του».

Για τη βελτίωση στα ριμπάουντ: «Σήμερα είμαι ευχαριστημένος από την συμπεριφορά και την προσπάθειά μας στα ριμπάουντ. Καταφέραμε να βρούμε 19 πόντους στον πρωτεύοντα αιφνιδιασμός και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι».

Για το σχόλιο και την αποθέωση από τον Ρούντι Φερνάντεθ: «Ευχαριστώ τον Ρούντι Φερνάντεθ για τα καλά του λόγια. Όταν έχτισα την ομάδα είχα στο μυαλό μου πώς θέλω να παίζουμε. Ήθελα να έχω τους κατάλληλους παίκτες γύρω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Έχουμε σουτέρ, ριμπάουντερ, δημιουργούς, αμυντικούς… Δεν είμαστε ακόμη στο επίπεδο που θέλω, έχουμε να αποδείξουμε πολλά ακόμη. Πρέπει να προετοιμαστούμε, να γίνουμε καλύτεροι και σε κάποιες στιγμές να παίζουμε καλύτερα στα ριμπάουντ και το τρανζίσιον».