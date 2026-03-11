Η Εθνική ομάδα γυναικών δεν τα κατάφερε απέναντι στην Κροατία και ηττήθηκε με 98-73, φτάνοντας τις δύο ήττες στον όμιλο.

Παρότι το πάλεψε για ένα ημίχρονο η Ελλάδα ηττήθηκε από την Κροατία με 98-73, για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Eurobasket 2027.

Το σύνολο του Πέτρου Πρέκα γνώρισε την δεύτερη ήττα στον όμιλο και πλέον στρέφει στην προσοχή του στην αναμέτρηση με τη Βόρεια Μακεδονία (14/03, 15:30) στο «Ιβανώφειο».

Μετέπειτα θα φιλοξενήσει τη Δανία (17/03, 17:00) και πάλι στη Θεσσαλονίκη.

Η Βαθμολογία: