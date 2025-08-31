Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι ασταμάτητος ενώ όταν ευστόχησε σε τρίποντο η FIBA πήγε και ένα βήμα πιο κάτω!

Η FIBA ενθουσιάστηκε με ένα τρίποντο του Γιάννη Αντετοκούνμπο και έσπευσε να... χρίσει την Ελλάδα Πρωταθλήτρια Ευρώπης!

«Ο Γιάννης πετυχαίνει τρίποντα. Απλά δώστε στην Ελλάδα το τρόπαιο, γιατί δεν το κάνετε;» ήταν η χαρακτηριστική ανάρτηση της FIBA κατά τη διάρκεια του αγώνα Ελλάδας-Γεωργίας.