Eurobasket 2025, Γεωργία - Ελλάδα: Η FIBA είπε να δοθεί από... τώρα το τρόπαιο στην Εθνική
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι ασταμάτητος ενώ όταν ευστόχησε σε τρίποντο η FIBA πήγε και ένα βήμα πιο κάτω!
Η FIBA ενθουσιάστηκε με ένα τρίποντο του Γιάννη Αντετοκούνμπο και έσπευσε να... χρίσει την Ελλάδα Πρωταθλήτρια Ευρώπης!
«Ο Γιάννης πετυχαίνει τρίποντα. Απλά δώστε στην Ελλάδα το τρόπαιο, γιατί δεν το κάνετε;» ήταν η χαρακτηριστική ανάρτηση της FIBA κατά τη διάρκεια του αγώνα Ελλάδας-Γεωργίας.
Giannis splashing threes.— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 31, 2025
Just give Greece the trophy, why don't you? 🇬🇷#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/sJyZqocoAv
@Photo credits: INTIME
