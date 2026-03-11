Κροατία (Γ) - Ελλάδα (Γ) 98-73: Κατώτερη των περιστάσεων και δεύτερη ήττα!

Παναγιώτης Αρταβάνης

bet365

Κατώτερη των περιστάσεων παρουσιάστηκε η Εθνική Ελλάδος γυναικών που γνώρισε τη δεύτερη ήττα από την Κροατία με 98-73.

Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε κόντρα στην Κροατία και ηττήθηκε με 98-73 για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Eurobasket 2027.

Το σύνολο του Πέτρου Πρέκα δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό που επέβαλαν οι Κροάτισσες και κάθε φορά που είχαν απάντηση, δεχόντουσαν εκ νέου αντίδραση από τις γηπεδούχες.

Κορυφαία για την Εθνική μας η Μαριέλλα Φασούλα η οποία τελείωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Κροατία - Ελλάδα: Ο αγώνας:

Παρόμοια ξεκίνησαν τον αγώνα οι δύο ομάδες με την Κροατία να έχει το προβάδισμα το μεγαλύτερο διάστημα του πρώτο δεκαλέπτου, όμως η Ελλάδα είχε τις απαντήσεις κυρίως με τη Φασούλα που είχε 9 πόντους (10’) και δεν άφησε τις γηπεδούχες να ξεφύγουν (23-22, 10’).
Με την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου η Κροατία μπήκε πιο δυναμικά και εκμεταλλεύτηκε τις κακές επιστροφές των διεθνών και πήρε απόσταση ασφαλείας 9 πόντων (35-26, 14’), έπειτα από σερί (12-4). Το επιθετικό ξέσπασμα για τις Κροάτισσες συνεχίστηκε και μπόρεσαν να προηγηθούν μέχρι και με 13 (45-32, 18’). Το σύνολο του Πέτρου Πρέκα προσπάθησε να βγάλει αντίδραση και μείωσε στους 9 (45-36, 19’).

 

Μετά την ανάπαυλα η «γαλανόλευκη» πίεσε περισσότερο στην άμυνά της και έτρεξε στον αιφνιδιασμό, βρίσκοντας γρήγορους πόντους, μειώνοντας μέχρι και στους πέντε (58-53, 24’). Η απάντηση ήρθε γρήγορα για τις γηπεδούχες που με εκ νέου σερί 9-2, έστειλαν τη διαφορά και πάλι σε διψήφια τιμή (67-55, 26’). Στο ξεκίνημα του τετάρτου δεκαλέπτου η επιθετική κυριαρχία της Κροατίας συνεχίστηκε και μετά από συνεχόμενα λάθη της Ελλάδας, η διαφορά... εκτοξεύτηκε στους 21 (81-60, 31').

Τα τελευταία λεπτά του αγώνα είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα με τις Κροάτισσες να επικρατούν με τελικό σκορ

Τα δεκάλεπτα: 23-22, 49-38, 76-58, 98-73

MVP ΗΤΑΝ ΗΟλιβία Βούκοσα με 17 πόντους (4/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ ΗΜαριέλλα Φασούλα με 22 πόντους (7/17 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 2/4 βολές), 14 ριμπάουντ και μία ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Το double - double της Φασούλα με 22 πόντους και 14 ριμπάουντ!

CroatiaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Mihaela Lazic *34:59155/862.5%3/3100%2/540%3/3100%011814102018
1Nika Muhl *05:2921/1100%1/1100%0/00%0/00%1121102007
2Lea Vukic03:1000/10%0/10%0/00%0/00%000011001-2
4Ana-Marija Begic *19:06146/966.67%4/580%2/450%0/00%15615430317
8Nina Novak28:5231/333.33%0/10%1/250%0/00%03341000278
10Andrijana Cvitkovic *25:27135/1050%3/650%2/450%1/250%167020112316
12Ana Mandic04:0100/00%0/00%0/00%0/00%00001010-61
13Mia Vuksic05:2631/1100%0/00%1/1100%0/00%00001100122
14Patricia Bura08:5121/250%1/250%0/00%0/00%1230100014
15Olivia Vukosa21:30177/887.5%4/4100%3/475%0/00%156245402723
17Ana Vojtulek05:0620/10%0/10%0/00%2/2100%20200210-42
18Ivana Dojkic *38:03277/2231.82%6/1346.15%1/911.11%12/1580%145531012119
Team/Coaches14501
TOTAL2009834/6651.52%22/3759.46%12/2941.38%18/2281.82%93140212119132-
GreeceFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
3Ioanna Krimili07:3421/1100%1/1100%0/00%0/00%----1----122
4Anna Stamolamprou07:3452/2100%1/1100%1/1100%0/00%----1----95
5Eleni Bosgana04:5700/10%0/00%0/10%0/00%-----11--1-1
8Pinelopi Pavlopoulou *23:3800/50%0/40%0/10%0/00%1126122--13
10Elena Tsineke13:2921/616.67%1/616.67%0/00%0/00%----222--20-3
13Vasiliki Louka09:3121/1100%1/1100%0/00%0/00%---------152
15Artemis Spanou *34:00123/650%2/2100%1/425%5/771.43%-447353--2516
21Eleanna Christinaki *34:5782/728.57%1/425%1/333.33%3/475%-55-142--215
22Diamanto Alexia00:0000/00%0/00%0/00%0/00%---------24
19Robyn Parks *32:48207/1353.85%5/862.5%2/540%4/580%1342344--1219
25Antigoni Chairistanidou00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
34Mariella Fasoula *31:32229/1947.37%7/1741.18%2/2100%2/450%591415311-924
Team/Coaches1111
TOTAL2007326/6142.62%19/4443.18%7/1741.18%14/2070%72330161822151-
@Photo credits: x_hellenicbf
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     

    ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ EUROBASKET Τελευταία Νέα