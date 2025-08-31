Μετά την αναμενόμενη νίκη επί της Κύπρου και ενόψει του αγώνα με την Γεωργία, ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για το πόσο σημαντικό είναι για την Εθνική ομάδα να τερματίσει στην πρώτη θέση του Γ’ Ομίλου του Eurobasket 2025.

Γενικά δεν μου αρέσει να προτρέχω. Και ούτε να λέω μεγάλα λόγια. Σε διοργανώσεις όπως το Eurobasket όπου μπορεί να κρύβονται πολλές εκπλήξεις από το… πουθενά θα πρέπει τηρείται ευλαβικά το (τετριμμένο, πλην όμως 100% αληθινό) “κλισέ” των αθλητών “κάθε ματς ξεχωριστά” ώστε να μην βρεθούν ξάφνου προ δυσάρεστων εκπλήξεων.

Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να κάνει και αυτό ήδη κάνει η Εθνική μας. Ναι μεν υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού ο υψηλός στόχος της διάκρισης, αλλά κανείς δεν πρόκειται να τον εξωτερικεύσει εάν δεν “ξορκίσουμε” τον “δαίμονα” των προημιτελικών. Από το 2009 έχουμε να μπούμε στην τετράδα, όταν και ανεβήκαμε για τελευταία φορά στο βάθρο. Οπότε “χαμηλά η μπάλα” και “τρώγοντας έρχεται η όρεξη”. Και αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουν καλά εντός των ελληνικών τειχών.

Τη νίκη απέναντι στην (αδύναμη μπασκετικά) Κύπρο την γνωρίζαμε εκ των προτέρων. Η διαφορά δυναμικότητας είναι τεράστια, ακόμα και αν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμεινε εκτός ώστε να “γεμίσει” μπαταρίες ενόψει της συνέχειας. Άλλωστε από το συγκεκριμένο παιχνίδι, κανείς δεν πρόκειται να θυμάται τι έγινε μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ.

Θα έχει ωστόσο να διηγείται για πολλά χρόνια το πρώτο επίσημο ματς των δύο ομάδων (γιατί μην ξεχνάμε και το φιλικό του 2010 στη Λευκωσία), όπως επίσης και την κοινή ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Αν μη τι άλλο ήταν μια άκρως ανατριχιαστική στιγμή και ήταν τυχεροί όσοι την έζησαν δια ζώσης.

A night to remember για τον “Σάμο”

Να διορθώσω κάτι. Θα υπάρχει και ένας ακόμα που θα θυμάται το αγωνιστικό κομμάτι του αγώνα και αυτός δεν είναι άλλος από τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ. Ντεμπούτο σε επίσημο παιχνίδι και δη σε Eurobasket όντας ένας από τους καλύτερους παίκτες της Εθνικής; Hats Off στον 20χρονο φόργουορντ/σέντερ, η εξέλιξη του οποίου ολοένα και γίνεται ραγδαία. Έκανε καλό “finish” στη σεζόν, συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη πεντάδα του Eurobasket U20 στην Κρήτη, στη συνέχεια ήρθε η κλήση στη Ανδρών, ακολούθησε η επιλογή στην τελική 12άδα και έφτασε στο σημείο να παίρνει και πρωταγωνιστικό ρόλο σε ματς Eurobasket.

Το ελληνικό μπάσκετ έχει ανάγκη από παίκτες όπως ο Σαμοντούροβ και μακάρι να βρεθούν και… άλλοι Σαμοντούροβ. Όμως αυτή είναι μια άλλη κουβέντα την οποία θα την κάνουμε κάποια στιγμή στο μέλλον και σίγουρα δεν είναι της παρούσης. Προέχει αυτή τη στιγμή η προσπάθεια της Ελλάδας η οποία επιδεικνύει τη δέουσα σοβαρότητα στη διοργάνωση. Όπως και θα έπρεπε να κάνει.

Το έχω αναφέρει και στο παρελθόν. Αν κάποιοι θέλουν περισσότερο από κάθε άλλον την Εθνική διάκριση, αυτοί είναι οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές. Ούτε εγώ που γράφω αυτό το κείμενο, αλλά ούτε και εσείς που το διαβάζετε. Το αν έρχεται ή δεν έρχεται, αυτό είναι αλλουνού παπά ευαγγέλιο. Ευθύνες έχουν όλοι και σε καμία περίπτωση μόνο ένας. Όπως και σε περίπτωση επιτυχίας, τα εύσημα θα πρέπει να δίνονται σε όλους (κυρίως και πρωτίστως στους ίδιους τους πρωταγωνιστές) και όχι μόνο σ΄ έναν. Και μακάρι στο τέλος της διοργάνωσης να μοιράζουμε εύσημα από το να αποδίδουμε ευθύνες.

Το “πρέπει” της 1ης θέσης στον Όμιλο

Είπαμε όμως. Κάθε ματς ξεχωριστά. Όπως έκανε η Εθνική με την Ιταλία, όπως έκανε με την Κύπρο και όπως θα κάνει με την Γεωργία, την Βοσνία & Ερζεγοβίνη και την Ισπανία στην αυλαία των ομίλων. Στόχος είναι η πρωτιά στον όμιλο ώστε να μπορέσει η ελληνική ομάδα να στρώσει από μόνη της τον δρόμο για την τετράδα με ροδοπέταλα.

Αρκεί να ξεπεράσει τον μεγάλο “βραχνά” των προημιτελικών. Αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Σίγουρα ωστόσο για να μπορέσει μια ομάδα να διακριθεί στο Eurobasket (και σε κάθε μεγάλη διοργάνωση) θα πρέπει να κερδίσει τους καλύτερους. Έτσι και μόνο έτσι θα μπορέσει να “πατήσει” στο βάθρο των νικητών.

Όμως γιατί να μην απλοποιηθεί το έργο της Εθνικής μας από τη στιγμή που έχουμε αρχίσει να βλέπουμε ποιες ομάδες ξεχωρίζουν και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν σε νοκ άουτ παιχνίδι; Βασικά η Εθνική μας θα το απλοποιήσει (τουλάχιστον στα… χαρτιά) τερματίζοντας στην 1η θέση του Γ’ Ομίλου.

Εάν και εφόσον τα καταφέρει θα αντιμετωπίσει στο πρώτο νοκ άουτ παιχνίδι τον 4ο του Δ’ Ομίλου. Και βάσει των δεδομένων που έχουμε τώρα τα χέρια μας, αμέσως μετά το τέλος της 2ης αγωνιστικής, βασικοί υποψήφιοι είναι το Ισραήλ και η Σλοβενία. Δεν πιστεύω ότι το Βέλγιο θα καταφέρει να μπει “σφήνα” αλλά ούτε φυσικά και η Ισλανδία. Δεν θα είναι εύκολο το έργο της Ελλάδας ούτε στους “16”. Σε καμία περίπτωση. Και εκεί και αν χρειάζεται η δέουσα προσοχή…

Εάν η Ελλάδα πάρει το εισιτήριο για την οκτάδα έχοντας κατακτήσει την κορυφή του Γ’ Ομίλου, τότε αποφεύγει σίγουρα την… υπερηχητική (όπως δείχνει έως τώρα με δύο “κατοστάρες”) Γερμανία η οποία πολύ δύσκολα θα χάσει την 1η θέση του Β’ Ομίλου. Αν και η γηπεδούχος και επίσης αήττητη με 3-0 Φινλανδία δεν αστειεύεται στο Τάμπερε.

Αν λοιπόν η Ελλάδα τερματίσει 1η τότε στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Β2-Α3. Δηλαδή και βάσει λογικών αποτελεσμάτων (εκτός και αν η Φινλανδία νικήσει τη Γερμανία την Τετάρτη 3/9) αντίπαλος θα είναι μία εκ των Φινλανδία, Λιθουανία ή Λετονία. Ουδείς λέει ότι θα είναι εύκολα τα πράγματα.

Όμως επιμένω και λέω. Τα πάντα είναι στο χέρι της Εθνικής μας…

