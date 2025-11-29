Σαμοντούροβ: «Με την κατάκτηση του μεταλλίου αυξήθηκε το πείσμα των αντιπάλων να μας νικήσουν»

O Αλέξανδρος Σαμοντούροβ μίλησε για την πορεία της Εθνικής στα παράθυρα του MundoBasket 2027 και για το μέλλον.

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ από την Εθνική Νέων βρέθηκε σε εκείνη των ανδρών, συμμετέχοντας στο EuroBasket 2025 του περασμένου καλοκαιριού όπου και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο συνεχίζοντας πλέον… από εκεί που το άφησε.

Παρά το βαρύ πρόγραμμα του Παναθηναϊκού βρίσκεται στα «παράθυρα» της Εθνικής ομάδας βοηθώντας τη με στόχο την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ το 2027. Η «γαλανόλευκη» ξεκίνησε με την άνετη νίκη επί της Ρουμανίας και συνέχεια αντιμετωπίζει την Πορτογαλία (30/11, 19.00).

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Σαμοντούροβ

«Ναι, ήταν καλή η αρχή, είναι γεγονός ότι κάναμε σωστά όλα όσα έπρεπε και σε μεγάλη διάρκεια. Σίγουρα ο αντίπαλος δεν ήταν κάποιο μεγαθήριο, όμως είχαμε καλή εικόνα, ήμασταν όσο σοβαροί και συγκεντρωμένοι έπρεπε, παίξαμε καλά σε άμυνα και επίθεση, σε κανένα σημείο δεν υποτιμήσαμε τον αντίπαλο και έτσι φτάσαμε σε μια αρκετά εύκολη επικράτηση».

Μέχρι και ο πάντα απαιτητικό κόουτς, είχε πολλά καλά λόγια και μίλησε για την αύρα που έχει αποκτήσει εκ νέου η Εθνική ομάδα:

­«Ετσι είναι, υπάρχει αυτή η αύρα και φαίνεται σε πολλά. Ξέρουμε όλοι ότι έχουμε χρέος να παίξουμε για τη φανέλα με το εθνόσημο, ξέρουμε τι σημαίνει να φοράμε αυτή τη φανέλα, αλλά όλα αυτά γίνονται με ευχάριστη διάθεση. Περνάμε πολύ όμορφα στην Εθνική, υπάρχει εξαιρετικό κλίμα μεταξύ μας, είμαστε πραγματικά χαρούμενοι όταν είμαστε εδώ και δεν κάνουμε τίποτα από υποχρέωση».



Με την κατάκτηση του μεταλλίου λένε πολλοί ότι έφυγε ένα βάρος, μήπως όμως δημιουργήθηκε και μια μεγαλύτερη υποχρέωση να είμαστε και στο επόμενο ραντεβού για να διεκδικήσουμε κι εκεί κάτι καλό;

«Για την Εθνική Ελλάδας είναι αυτονόητη η ανάγκη παρουσίας στις τελικές φάσεις μεγάλων διοργανώσεων και οι διεκδικήσεις. Με την κατάκτηση του μεταλλίου ίσως αυξήθηκε και το πείσμα των αντιπάλων να μας νικήσουν, να νικήσουν μια ομάδα που ανέβηκε στο βάθρο στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ, οπότε γίνεται ακόμα πιο μεγάλη η ανάγκη να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι σε όλα, για να καταφέρουμε να νικάμε αυτά τα ματς».

Αυτή η διαδικασία των «παράθυρων» ανέκαθεν έδινε ευκαιρία και σε παίκτες να παίρνουν την ευκαιρία της Εθνικής ανδρών. Εσύ πώς βίωσες αυτή τη φορά το συναίσθημα να… υποδέχεσαι κάποια παιδιά ως πιο έμπειρους;

«Ε, εντάξει κι εγώ… νέο παιδί είμαι ακόμα, μην παίρνουμε κι αέρα και βάλω τον εαυτό μου με τους παλιούς», λέει γελώντας. «Σίγουρα αυτοί οι αγώνες βοηθούν παίκτες να μπαίνουν στην ομάδα, να γνωρίζουν το κλίμα και τις απαιτήσεις και όλη αυτή η διαδικασία είναι πολύ ωραία, να εντάσσονται και νέα πρόσωπα σε αυτή την καλή μπασκετική παρέα».

Τι διαφορετικό περιμένετε από τον αγώνα στην Πορτογαλία σε σχέση με αυτόν με τη Ρουμανία;

«Αρκετά πράγματα, είναι σημαντικές οι διαφορές των δύο ομάδων. Η Πορτογαλία είναι πιο σκληρή ομάδα, με πολύ πιο έμπειρους και ποιοτικούς παίκτες και σίγουρα ένα πιο καλό σύνολο. Δεν είναι τυχαία η ευρεία νίκη της μέσα στο Μαυροβούνιο και ήδη από την πρώτη από τις μόλις δύο προπονήσεις που θα κάνουμε γι’ αυτό το ματς, οι προπονητές μάς έδωσαν να καταλάβουμε πόσο μεγάλη συγκέντρωση απαιτείται στην προσπάθεια που θα κάνουμε για να πάρουμε άλλη μια νίκη».