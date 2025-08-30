Στην ονομαστική του εορτή, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ έκανε το ντεμπούτο του στο EuroBasket απέναντι στην Κύπρο, πανηγυρίζοντας όχι μόνο ατομικό ρεκόρ σκοραρίσματος αλλά και τις θερμές ευχές και φατούρο των συμπαικτών του.

Το Σάββατο (30/8) εξελίχθηκε σε μια μέρα που δύσκολα θα ξεχάσει ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ. Αν΄μερα της ονομαστικής του εορτής, ο νεαρός διεθνής φόργουορντ φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Εθνικής Ανδρών σε επίσημο αγώνα EuroBasket και συνδύασε το ντεμπούτο του με την καλύτερη εμφάνιση που έχει κάνει μέχρι στιγμής με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Απέναντι στην Κύπρο, στη Λεμεσό, ξεπέρασε τους 11 πόντους που είχε σημειώσει κόντρα στη Λετονία στο τουρνουά Ακρόπολις. Ο απολογισμός του ήταν 12 πόντοι (2/2 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/4 βολές), 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 τάπα σε 26:38 λεπτά συμμετοχής, χωρίς να κάνει λάθος, συγκεντρώνοντας 17 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Η στιγμή είχε και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς οι συμπαίκτες του δεν παρέλειψαν να του ευχηθούν τόσο για τη γιορτή του όσο και για το πολύ επιτυχημένο ντεμπούτο του και να τον υποδεχθούν με το παραδοσιακό... φατούρο.