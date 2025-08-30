EuroBasket 2025, Σαμοντούροβ: Ονειρικό ντεμπούτο και… φατούρο από τους συμπαίκτες του (vid)
Το Σάββατο (30/8) εξελίχθηκε σε μια μέρα που δύσκολα θα ξεχάσει ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ. Αν΄μερα της ονομαστικής του εορτής, ο νεαρός διεθνής φόργουορντ φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Εθνικής Ανδρών σε επίσημο αγώνα EuroBasket και συνδύασε το ντεμπούτο του με την καλύτερη εμφάνιση που έχει κάνει μέχρι στιγμής με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
Απέναντι στην Κύπρο, στη Λεμεσό, ξεπέρασε τους 11 πόντους που είχε σημειώσει κόντρα στη Λετονία στο τουρνουά Ακρόπολις. Ο απολογισμός του ήταν 12 πόντοι (2/2 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/4 βολές), 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 τάπα σε 26:38 λεπτά συμμετοχής, χωρίς να κάνει λάθος, συγκεντρώνοντας 17 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Η στιγμή είχε και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς οι συμπαίκτες του δεν παρέλειψαν να του ευχηθούν τόσο για τη γιορτή του όσο και για το πολύ επιτυχημένο ντεμπούτο του και να τον υποδεχθούν με το παραδοσιακό... φατούρο.
Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ δέχθηκε τις ευχές για την ονομαστική του εορτή από τους συμπαίκτες του, αλλά εισέπραξε και το κλασικό... φατούρο για την πρώτη του συμμετοχή σε Ευρωμπάσκετ! @EuroBasket#CYPGRE #EuroBasket #MakeYourMark #PantaDipla #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/Vk5bndNvV9— HellenicBF (@HellenicBF) August 30, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Eurobasket 2025: Κωνσταντινίδης και Κατσαμούρη στο Eurobasket Live By Novibet για το πλάνο της Εθνικής κόντρα στη Γεωργία
- Eurobasket 2025, Παπαδογιάννης στο Eurobasket Live by Novibet: «Μήτογλου & Ντόρσεϊ χρειαζόντουσαν το ματς με την Κύπρο»
- EuroBasket 2025: Η ερώτηση στον Σπανούλη που προκάλεσε παρεξήγηση στη συνέντευξη Τύπου