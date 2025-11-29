Τα πλάνα από την αναχώρηση της Εθνικής ομάδας για την Πορτογαλία με στόχο το 2/2 στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ 2027.

Η Εθνική ομάδα αναχώρησε το πρωί του Σαββάτου για την Πορτογαλία, όπου την Κυριακή (30/11, 19:00) θα αντιμετωπίσει τη γηπεδούχο ομάδα στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ταξίδεψε από το «Ελ. Βενιζέλος» με στόχο να πετύχει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του πριν μπει στη συνέχεια των υποχρεώσεών του με ανεβασμένη ψυχολογία.

Στην αποστολή βρίσκονται οι: Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Νάσος Μπαζίνας, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ναζ Μήτρου-Λονγκ και Νίκος Περσίδης.