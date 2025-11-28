Η Ολλανδία έκανε την έκπληξη κερδίζοντας (86-78) στη Ρίγα τη Λετονία. Δείτε τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες στο πρώτο «παράθυρο» του FIBA World Cup 2027.

Η Ολλανδία ήταν η ομάδα που έκανε αίσθηση στην ολοκλήρωση της 1ης αγωνιστικής του πρώτου «παραθύρου» του FIBA World Cup 2027 κερδίζοντας (86-78) την Λετονία στη Ρίγα! Οι «ιπτάμενοι» Ολλανδοί είχαν πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων (Νάθαν Κούτα 17 πόντους, Βαν Ντερ Βουρστ 16 πόντους, Νταβίντ Γκεσάν 15 πόντους και από 13 πόντους σημείωσαν ο Γιανίκ Φράνκε γνώριμος από τη θητεία του στον ΠΑΟΚ και ο Σαρλόν Κλουφ).

Από τους Λετονούς του Σίτο Αλόνσο ξεχώρισε ο Ρίχαρντ Λόμαζ με 17 πόντους και 5 ασίστ, καθώς επίσης και ο Κρίσταπς Κιλπς με 15 πόντους, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποτρέψει την ήττα. Από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις η Γερμανία επιβλήθηκε (89-69) του Ισραήλ, η Τσεχία της Σουηδίας (97-80) και η Γαλλία του Βελγίου (79-63).

Group A

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Γεωργία-Ουκρανία 79-92

Δανία-Ισπανία 64-74

Κατάταξη

1. Ουκρανία 1-0

2. Ισπανία 1-0

3. Δανία 0-1

4. Γεωργία 0-1

Επόμενη αγωνιστική (2η, 30/11)

19:00 Ουκρανία-Δανία

20:45 Ισπανία-Γεωργία

Group B

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Ελλάδα-Ρουμανία 91-64

Μαυροβούνιο-Πορτογαλία 62-83

Κατάταξη

1. Ελλάδα 1-0

2. Πορτογαλία 1-0

3. Μαυροβούνιο 0-1

4. Ρουμανία 0-1

Επόμενη αγωνιστική (2η, 30/11)

19:00 Πορτογαλία-Ελλάδα

19:00 Ρουμανία-Μαυροβούνιο

Group C

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Σερβία-Ελβετία 90-86

Τουρκία-Βοσνία 93-71

Κατάταξη

1. Τουρκία 1-0

2. Σερβία 1-0

3. Ελβετία 0-1

4. Βοσνία 0-1

Επόμενη αγωνιστική (2η, 30/11)

18:00 Ελβετία-Τουρκία

21:00 Βοσνία-Σερβία

Group D

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Ιταλία-Ισλανδία 76-81

Μεγάλη Βρετανία-Λιθουανία 88-89

Κατάταξη

1. Ισλανδία 1-0

2. Λιθουανία 1-0

3. Μεγάλη Βρετανία 0-1

4. Ιταλία 0-1

Επόμενη αγωνιστική (2η, 30/11)

18:30 Λιθουανία-Ιταλία

18:45 Ισλανδία-Μεγάλη Βρετανία

Group E

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Κροατία-Κύπρος 100-60

Γερμανία-Ισραήλ 89-69

Κατάταξη

1.Κροατία 1-0

2.Γερμανία 1-0

3.Ισραήλ 0-1

4.Κύπρος 0-1

Επόμενη αγωνιστική (2η, 1/12)

19:00 Κύπρος-Γερμανία

21:00 Ισραήλ-Κροατία

Group F

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Λετονία-Ολλανδία 78-86

Πολωνία-Αυστρία 90-78

Κατάταξη

1.Πολωνία 1-0

2.Ολλανδία 1-0

3.Λετονία 0-1

4.Αυστρία 0-1



Επόμενη αγωνιστική (2η, 1/12)

20:30 Ολλανδία-Πολωνία

21:20 Αυστρία-Λετονία

Group G

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Ουγγαρία-Φινλανδία 89-82

Γαλλία-Βέλγιο 79-63

Κατάταξη

1.Γαλλία 1-0

2.Ουγγαρία 1-0

3.Φινλανδία 0-1

4.Βέλγιο 0-1



Επόμενη αγωνιστική (2η, 1/12)

18:30 Φινλανδία-Γαλλία

21:30 Βέλγιο-Ουγγαρία

Group H

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Σλοβενία-Εσθονία 93-94

Τσεχία-Σουηδία 97-80

Κατάταξη

1.Εσθονία 1-0

2.Σλοβενία 1-0

3.Τσεχία 0-1

4.Σουηδία 0-1

Επόμενη αγωνιστική (2η, 1/12)

20:00 Σουηδία-Σλοβενία

20:00 Εσθονία-Τσεχία