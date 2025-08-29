Eurobasket 2025: Μία νύχτα αγαπησιάρικης αλητείας

O Νίκος Παπαδογιάννης υποκλίνεται στην ομάδα που, σε ντέρμπι πρεμιέρας Eurobasket, δεν άφησε κανένα περιθώριο για να αμφισβητηθεί η ανωτερότητά της.

Το τραγούδι με το οποίο η Κύπρος υποδέχθηκε την Εθνική μας στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025 στη Λεμεσό, μετά από μερικές νοσταλγικές πενιές του πατροπαράδοτου Final Countdown, λέγεται Αλήτικη Αγάπη. Υπέροχο, γραμμένο από τον Λεξ.

Πέρα από τα οφειλόμενα συγχαρίκια στον ντι τζέι του σταδίου, ο παραλληλισμός είναι απόλυτα εύστοχος. Η «επίσημη αγαπημένη» μέσα από τα γιορτινά της ρούχα φορούσε απόψε τα ρούχα του δρόμου, το αλήτικα, αυτά που την κάνουν να μοιάζει κούκλα ακόμα και όταν δείχνει τις ρυτίδες και τα σημάδια της.

Κατανίκησε την Ιταλία, σαράντα λεπτά υπεροχής και προβαδίσματος, δίχως να κάψει καρδιές. Ακόμα και όταν παραπατούσε, έβρισκε λύσεις μέσα από τις συνεργασίες και από τον αλτρουισμό. Ένας για όλους, όλοι για έναν, δώδεκα για την ομάδα: η συνταγή της ελληνικής σχολής.

Οι Ιταλοί έφτασαν αγκομαχώντας στους 66 πόντους και κατόπιν υποκλίθηκαν, σε έναν αντίπαλο που γνώριζε την ανωτερότητά του και έκανε και τους απέναντι να τη νιώθουν: η σφραγίδα της μεγάλης ομάδας. Toυς είχαμε πάρει τον αέρα στην Αθήνα νομίζω, όταν τους νικήσαμε χωρίς Γιάννη, χωρίς Κώστα και χωρίς Ντίνο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο μέγας Ιωάννης που δεν σταματιέται από κανέναν και οι συμπαίκτες του (όλοι μονοψήφιοι αλλά θεόρατοι) ήταν δέκα μικροί, αλλά όχι και τόσο μικροί, Γιάννηδες. Όσο οι παλιοσειρές ξεκουράζονταν και μάζευαν ανάσες για το γκραν φινάλε, έπιανε δουλειά ο Τολιόπουλος, ο Καλαϊτζάκης, ο Θανάσης, ο Κώστας, ο Λάρι, οι «άχρηστοι» ντε, οι «ατάλαντοι» που έχουν καταδικαστεί να αντιμετωπίζουν ικριώματα ακόμα και όταν κάνουν σωστά τη δουλειά τους.

Η φάση του αγώνα διαδραματίστηκε τρία λεπτά πριν το τέλος, όταν οι Ιταλοί είχαν μειώσει σε 68-61 και έβλεπαν για πρώτη φορά ορίζοντα. «Σούταρε», φώναξε ο Μέλι στον Θανάση Αντετοκούνμπο, που παρέλαβε τη μπάλα στο τρίποντο και δεν ήξερε τι να την κάνει. «Μη σουτάρεις», είπαν με μια φωνή δεκάδες χιλιάδες στόματα πίσω στην πατρίδα, αλλά και στην ελληνικότατη κερκίδα.

«Σούταρε ρε μαλάκα», του φώναξε κάποιος από τον ελληνικό πάγκο, δέκα μέτρα από το σημείο όπου καθόμουν. «Θα σουτάρω», αποφάσισε εκείνος, βλέποντας τους Ιταλούς να απομακρύνονται προκλητικά. Και το μπουμπούνισε!

Από μπασκετική διαστροφή, καθόμουν στην προθέρμανση και τον παρακολουθούσα να δοκιμάζει τρίποντα. Κάποια στιγμή, αστόχησε σε οχτώ συνεχόμενα. «Δεν πειράζει, δεν είναι αυτή η δουλειά του», είπα μέσα μου.

Αλλά στην ελληνική σχολή μπάσκετ, τα αμυντικά κατορθώματα (όπως η τάπα - κατραπακιά στον Φοντέκιο λίγα λεπτά νωρίτερα) μοιάζουν με ενέσεις αυτοπεποίθησης. Το τρίποντο του Θανάσαρου τελείωσε τη δουλειά και οι Ιταλοί δεν ξαναβγήκαν από το καβούκι τους.

«Είδα την ήττα στα μάτια τους», είπε κάποιος κάποτε, στο πρώτο από τα 30 τουρνουά Εθνικής ομάδας που έχω καλύψει. Την είδα κι εγώ σήμερα, στο βλέμμα του Φοντέκιο, που σούταρε 1/11 σαν να έπαιζε με δεμένα (από τον εκπληκτικό Παπανικολάου) χέρια. Στο βλέμμα του Θανάση, πάλι, είδα τη νίκη που ερχόταν πλησίστια. Του παίκτη, θυμίζω, που αρχικά δεν είχε καν κληθεί στην προεπιλογή.

Η -μάλλον αναμενόμενη για όσους πιστεύουν στο μπάσκετ και όχι στη μεταφυσική- νίκη της υπέροχης Γεωργίας επί των πρωταθλητών του 2022 Ισπανών ανακάτεψε τον Όμιλο και ανέδειξε αίφνης άλλον έναν μνηστήρα της κορυφής. Οι φορείς της κληρονομιάς του Ηλία Ζούρου απειλούν τόσο την Ιταλία όσο και την Ελλάδα. Τα ντέρμπι τα έχουν όλα μαζεμένα στο ξεκίνημα.

Σημειωτέον ότι εμείς θα παίξουμε με τους Γεωργιανούς στο δεύτερο ήμισυ του μοναδικού back-to-back διημέρου που έχει ο Όμιλος, το μεσημέρι της Κυριακής στις 3 μ.μ.. Ωστόσο εκείνοι θα προέρχονται από ντέρμπι με την Ιταλία (Σάββατο 15.00), ενώ εμείς θα έχουμε παίξει με την αδύναμη Κύπρο (Σάββατο 18.15).

Δεδομένου ότι η Γεωργία ποντάρει σε rotation 8 παικτών, από τους οποίους οι τρεις (Σενγκέλια, Σανάτζε, Σερμαντίνι) είναι 33-36 ετών, η συγκυρία του Σαββατοκύριακου μοιάζει ευνοϊκή. Και ας έχουμε εμείς λιγότερες ώρες ξεκούρασης.

Η Ισπανία, στο μεταξύ, αυτή η «Εθνική Ελπίδων» που ανέλαβε να κουβαλήσει την ασήκωτη κληρονομιά της απερχόμενης χρυσής γενιάς, κινδυνεύει να κατρακυλήσει στην τέταρτη θέση του Ομίλουυ και να πέσει κατ’ ευθείαν στα νύχια των Γάλλων στη Ρίγα.

Ας μην προτρέχουμε όμως, γιατί το επόμενο επταήμερο μπορεί να κρύβει πολλές ανατροπές και εκπλήξεις. Πόσοι περίμεναν τη σημερινή ήττα των Σλοβένων από την Πολωνία; Αποκλείεται να χάσουν και από το Ισραήλ και να τερματίσουν 4οι στον Όμιλο του Κατοβίτσε;

«Δεν είναι δύσκολο ένας άνθρωπος να χάσει τον δρόμο του, ιδιαίτερα όταν δεν κοιτάει πίσω απ' τον ώμο του». Του εξοχότατου Λεξ και αυτό. Από το ίδιο άσμα, το αλήτικο, που μου αρέσει τρελά για ύμνος της ομάδας.



