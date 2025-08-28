Eurobasket 2025: Πρωτιά και ...ο δρόμος ανοίγει

Ο Νίκος Παπαδογιάνηνης πιάνει χαρτί και μολύβι για να εντοπίσει στο Eurobasket 2025 το μονοπάτι που κρατάει την Εθνική μακριά από Σερβία, Γερμανία, Γαλλία, αλλά και ...Τουρκία.

Σας τρόμαξε η εμφάνιση της Εθνικής Τουρκίας απέναντι στους Λετονούς στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025; Καλώς ορίσατε στο κλαμπ των τρομαγμένων. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είναι πιο γεμάτη από κάθε άλλη φορά, έχει δίδυμο ψηλών που δεν αντιμετωπίζεται εύκολα (Σενγκούν, Μπόνα, με ρεζέρβες τους Σανλί, Οσμάνι), τον Όσμαν σε αγρία κατάσταση, τον Λάρκιν απελευθερωμένο, τον Κορκμάζ ζεστό και τους υπόλοιπους (με πρώτο τον ξεχασμένο Σιπάχι, που κάποτε τον λέγαμε παιδί θαύμα) να παίζουν με σιγουριά χιλίων βεζύρηδων.

Εκεί παραέξω κυκλοφορούν πολλοί προπονητές που αρνούνται το μεγαλείο του Αταμάν, αλλά υπάρχει ένα στοιχείο που δεν αμφισβητείται από κανέναν: η υπέρμετρη αυτοπεποίθηση του ανδρός και η ικανότητά του να μπολιάζει με αυτήν τους παίκτες του, που έτσι κερδίζουν δυό πήχες μπόι.

Οι Τούρκοι δεν έχουν κατακτήσει ποτέ μετάλλιο σε διοργάνωση που έγινε σε ξένη χώρα, αλλά τώρα ανεμίζουν τα λάβαρα και μοιάζουν ικανοί να υποστηρίξουν τα λόγια με πράξεις. Μέχρι νεωτέρας, τους δίνω τον τίτλο του «μαύρου αλόγου» και τους εντάσσω στην κατηγορία «ομάδες που καλύτερα να αποφύγουμε». Μαζί με τη Σερβία, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Περνάω, τώρα, στο παρασύνθημα. Το αποψινό ματς με την Ιταλία μπορεί να τοποθετήσει την Εθνική μας σε ράγες διάκρισης ή -σε περίπτωση ήττας- να την εκτροχιάσει. Η νίκη ισοδυναμεί με υποθήκη πρωτιάς, όσες αντιρρήσεις και αν έχουν οι Ισπανοί. Δεν αρκεί φυσικά ένα καλό πρώτο βήμα, αλλά ίσως είναι εκ των, ων ουκ άνευ. Και τότε, μαντέψτε.

Εφ’ όσον η Εθνική μας κερδίσει την πρωτιά του Ομίλου της Λεμεσού, και δεν έχουμε εκπλήξεις αλλού, θα έχει μπροστά της ένα μονοπάτι που οδηγεί στα ημιτελικά (δύσκολο φυσικά, αλλά) χωρίς Σερβία, Γερμανία, Γαλλία, Τουρκία, Σλοβενία, Ιταλία, Ισπανία!

Βάσει των υπολογισμών, πιθανότερος αντίπαλος του Γ1 (δηλαδή ημών) στους «16» θα είναι μία από τις Πολωνία, Ισραήλ, Βέλγιο (δηλαδή το Δ4), ενώ στα προημιτελικά θα περιμένει η Λιθουανία ή η Λετονία ή ίσως η Φινλανδία ή -το αουτσάιντερ- η Πορτογαλία: ο νικητής του αγώνα Β2-Α3. Η Τουρκία έφυγε από τη μέση, αφού μοιάζει πια απίθανο να πέσει χαμηλότερα από το Α2 στον Όμιλο της Ρίγα. Πού υπογράφω;

Οποιοδήποτε άλλο σενάριο στον Όμιλο της Λεμεσού ρίχνει την (δεύτερη ή τρίτη ή τέταρτη) Εθνική μας στα νύχια κάποιου θηρίου, στον προημιτελικό ή και νωρίτερα.

Ας μην προτρέχουμε όμως και ας μην υποτιμάμε την πιθανότητα των εκπλήξεων στις άλλες τρεις πόλεις. Ποιος μπορεί λ.χ. να αποκλείσει ήττα των Γερμανών από τους Λιθουανούς στο μεσημεριανό ντέρμπι του Σαββάτου; Τότε θα τρέχουμε εμείς για να βγούμε ...δεύτεροι. Τα σχέδια επί χάρτου είναι πάντοτε επίφοβα.

Ο παλιός έχει να σας υπενθυμίσει τα εξής. Στο Ευρωμπάσκετ του 2022, η φιναλίστ Γαλλία βγήκε 3η στον Όμιλό της πίσω από τη Σλοβενία και την τελικά «χάλκινη» Γερμανία. Η μετέπειτα πρωταθλήτρια Ισπανία τερμάτισε μεν πρώτη στον Όμιλο, αλλά εξασφάλισε την πρωτιά την τελευταία στιγμή (με ισχνή νίκη επί τους Τουρκίας), αφού προηγουμένως ηττήθηκε από τη …Γεωργία. Στον δικό μας Όμιλο, στο Μιλάνο, η Ιταλία κατόρθωσε να βγει τέταρτη, αν και γηπεδούχος.

Κάπως έτσι, είχαμε στους «16» ζευγάρια φωτιά που κρίθηκαν στην παράταση (Γαλλία-Τουρκία 87-86, Ισπανία-Λιθουανία 102-94), αλλά και έναν ωραιότατο, διασκεδαστικότατο αποκλεισμό των Σέρβων από την Ιταλία.

Από την αναμπουμπούλα επωφελήθηκε η μετριότατη Πολωνία, που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, με μπροστάρη (όπως και φέτος) τον Πονίτκα, που μάλιστα πέτυχε τερατώδες τριπλ νταμπλ τον προημιτελικό με τους Σλοβένους. Εμείς, ως πρώτοι του Ομίλου μας, παίξαμε με την Τσεχία, πάνω στην οποία βγάλαμε δύο ετών σπασμένα. Από τις τρεις ομάδες που ολοκλήρωσαν την α’ φάση με 5-0 στο Eurobasket 2022, καμία δεν ανέβηκε στο βάθρο.

