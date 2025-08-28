Eurobasket 2025: Το EuroBasket Live powered by Novibet έρχεται αμέσως μετά το Ελλάδα - Ιταλία!
Το Gazzetta, πάντα πιστό στο ραντεβού του με τις μεγάλες διοργανώσεις, θα είναι δίπλα σας ζωντανά, αμέσως μετά το τέλος του Ελλάδα - Ιταλία, με την εκπομπή «EuroBasket Live powered by Novibet».
Οι Δημήτρης Κωνταντινίδης και Χριστίνα Κατσαμούρη, μαζί με τον καλεσμένο μας, προπονητή της Μυκόνου, Βαγγέλη Ζιάγκο, αναλύουν όλα τα δεδομένα μετά το παιχνίδι της Εθνικής, ενώ οι Αντώνης Καλκαβούρας, Νίκος Παπαδογιάννης και Γιάννης Σταυρουλάκης μεταφέρουν από την Λεμεσό της Κύπρου όλο τον παλμό του EuroBasket 2025.
Ραντεβού αμέσως μετά το Ελλάδα - Ιταλία με το «EuroBasket Live powered by Novibet» του Gazzetta!
