Η ομιλία του Σπανούλη πριν από την πρεμιέρα της Εθνικής: «Συγκέντρωση, πάθος και καρδιά»!
Η Εθνική Ανδρών μετρά αντίστροφα για την πρεμιέρα στο EuroBasket 2025, αντιμετωπίζοντας την Ιταλία (28/8, 21:30) και ο Βασίλης Σπανούλης ξεκαθάρισε πως το ζητούμενο δεν είναι μόνο η τακτική, αλλά η συγκέντρωση, το πάθος και η καρδιά!
Στο τελευταίο χαλάρωμα της Εθνικής το πρωί τη Πέμπτης 28/8, ο ομοσπονδιακός προπονητής εμψύχωσε τους παίκτες του: «Η τακτική είναι μόνο ένα κομμάτι του μπάσκετ. Το μπάσκετ δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η αυτοπεποίθησή σας, η πίστη στον συμπαίκτη δίπλα σας. Αυτό που ζητώ είναι η απόλυτη συγκέντρωσή σας. Συγκέντρωση, πάθος και καρδιά».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.