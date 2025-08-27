Eurobasket 2025: Una faccia, una razza αλά ελληνικά!

Ο Αντώνης Καλκαβούρας γράφει για τα στοιχεία που θα καθορίσουν την ελληνοϊταλική μάχη στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025 και πιστεύει ότι οι αγώνες της 1ης φάσης στην Λεμεσό, θα χρησιμεύσουν για να αποκτήσουμε ρυθμό και να ετοιμαστούμε για τους «τελικούς» της Λετονίας.

Κρατάει πολλές δεκαετίες η κολώνια της ελληνοϊταλικής μονομαχίας στις διεθνείς διοργανώσεις και αν στο σύνολο, οι «ατζούρι» έχουν σαφές προβάδισμα και μετρούν 39 ήττες και 27 ήττες, σε Eurobasket τα νούμερα είναι αρκετά πιο ισορροπημένα (ρεκόρ 8-5)!

Και ειδικότερα στην σύγχρονη ιστορία της «επίσημης» αγαπημένης, αν αναλογιστούμε ότι από το πρώτο συναπάντημα των δύο ομάδων σε Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και την ήττα στο Παρίσι το 1951 (51-64), χρειάστηκε να περάσουν 36 χρόνια και συνολικά πέντε διαδοχικές αποτυχίες, για να πανηγυρίσουμε για πρώτη φορα (90-78) στον ιστορικό ημιτελικό του ’87, τον οποίο ο Γκάλης αποκάλεσε «κορυφαίο ματς της καριέρας μου, μέχρι το επόμενο!»…

Έκτοτε, όλες οι μεταξύ μας αναμετρήσεις ήταν λίγο-πολύ «γκρανγκινιολικές» με αποκορύφωμα την δραματική νίκη (83-82) στην πρεμιέρα του Eurobasket 2001 στην Αντάλια της Τουρκίας (με τρίποντο του Αλβέρτη στην εκπνοή) και την ήττα (59-62) στον προημιτελικό του αμέσως επόμενου τουρνουά στην Στοκχόλμη (2003), η οποία έστειλε την τότε ομάδα του Κάρλο Ρεκαλκάτι στα ημιτελικά και στο τελευταίο μετάλλιο στην διοργάνωση (χάλκινο) και ουσιαστικά έβαλε τέλος στην προπονητική καριέρα του Γιάννη Ιωαννίδη.

Ακολούθησε μία οδυνηρή ήττα (72-81) στο Μπόρατς της Σλοβενίας το 2013, η οποία μας «χάλασε όλο το γλυκό», παρ’ ότι είχαμε Ιταλό προπονητή (Τρινκιέρι) και στην μετά Αντετοκούνμπο εποχή, μετράμε μία εκτός έδρας νίκη (85-81) στο Μιλάνο πριν από 3 χρόνια στο προηγούμενο Eurobasket!

Πόσο έχουν αλλάξει οι συσχετισμοί ανάμεσα στις δύο ομάδες, άραγε, την τελευταία τριετία και κατά πόσο είμαστε σε θέση να προσεγγίζουμε την αυριανή (28/08, 21.30) πρεμιέρα από θέση ισχύος και υπό το πρίσμα της διάχυτης αυτοπεποίθησης και αισιοδοξίας, που εξέπεμψε ο Βασίλης Σπανούλης στην επίσημη εναρκτήρια συνέντευξη Τύπου του τουρνουά;

Καμία ομάδα στην Λεμεσό δεν έχει Γιάννη

Ο “Greek Freak” είναι αναμφίβολα το μεγάλο μας «όπλο»! Η σταδιακή ωρίμανσή του, η αφοσίωση και η πίστη στο εγχείρημα της «γαλανόλευκης» σε συνδυασμό με την εξέλιξή του ως ηγέτη, επιτρέπουν στον 43χρονο ομοσπονδιακό τεχνικό να τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση. Έχοντας να παίξει σχεδόν 4 μήνες σε επίσημο παιχνίδι, η εφετινή τρίτη παρουσία του Αντετοκούνμπο σε Eurobasket, δεν συνοδεύεται και με περιορισμό στον χρόνο συμμετοχής.

«Ο Γιάννης θα παίζει όσο χρόνο, κρίνουμε ότι τον χρειαζόμαστε να παίξει ανάλογα με τις ανάγκες και την εξέλιξη του εκάστοτε αγώνα», υπερθεμάτισε ο “Kill Bill” στην αίθουσα Τύπου του ανακαινισμένου και κουκλίστικου Αθλητικού Κέντρου «Σπύρος Κυπριανού», που ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες του για την έναρξη του αγωνιστικού προγράμματος του 3ου ομίλου.

Με βάση τα όσα έχουμε δει στα φιλικά παιχνίδια, αλλά και σύμφωνα με όσα βλέπουμε και μαθαίνουμε εδώ στην Λεμεσό, ο 30χρονος superstar των Μπακς δείχνει αναμφίβολα «αγριεμένος» μπασκετικά αλλά συνάμα πολύ ήρεμος και συγκεντρωμένος ώστε να προσφέρει αυτά που ο ίδιος κρίνει ότι χρειάζεται η ομάδα για να επανέλθει στον δρόμο των επιτυχιών.

Ελεύθερα σουτ και ριμπάουντ

Ίσως γι’ αυτό ο “V-Span” να νιώθει μία κάποια ασφάλεια για την εικόνα της ομάδας, παραμονές της πρεμιέρας» και δεν ανησυχεί ούτε για το ριμπάουντ, που ήταν η αχίλλειος πτέρνα της Εθνικής στα επτά φιλικά παιχνίδια που έδωσε (οι αντίπαλοί έπαιρναν κατά μέσο όρο 8 περισσότερα από μας)…

Άλλωστε, η συλλογή των «σκουπιδιών» και η ευστοχία μας στα ελεύθερα μακρινά σουτ, αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο για το αποτέλεσμα. Γιάννη παρόντος, μοιάζει ξεκάθαρο ότι θα υστερήσουμε πολύ λιγότερο (ή και καθόλου) μέσα στην ρακέτα, καθώς και ότι θα βρούμε πολλά αμαρκάριστα σουτ από την περιφέρεια, ως αποτέλεσμα της δημιουργίας που θα «προκαλέσουν» τα διπλά ή και τριπλά ιταλικά μαρκαρίσματα πάνω του.

Οι προπονητές συνηθίζουν να επιμένουν για το spacing με στόχο την παραγωγή ανοιχτών σουτ. Όσα περισσότερα ελεύθερα παράγει ένα σύστημα, τόσο μεγαλώνουν οι πιθανότητες για την εύρεση ρυθμού. Αυτός είναι – γενικά αλλά και ειδικά – ο στόχος του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στην 1η φάση!

Να μπει σιγά-σιγά σε ρυθμό και παιχνίδι με παιχνίδι, να μαθαίνει να κερδίζει και να βελτιώνεται! Χωρίς να κοιτάει την βαθμολογία! Με σκοπό να φτάσει στο peak της φόρμας του στα νοκ-άουτ παιχνίδια της Ρίγα και με την ελπίδα να δώσει περισσότερα από δύο…

Δηλαδή να μην χάσει το χιαστί του προημιτελικού, όπως γίνεται ανελλιπώς στα τέσσερα από τα πέντε τελευταία Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα (2011, 2015, 2017 και 2022), με αποτέλεσμα να μετράμε 16 χρόνια από την τελευταία πρόκριση σε ημιτελική φάση.

«22 χρόνια χωρίς διάκριση είναι πολλά!»

Αν σε μας, τα 16 χρόνια ξηρασίας φαίνονται ως μία… αιωνιότητα, σκεφτείτε πως νιώθουν οι γείτονες μας οι Ιταλοί που έχουν να ανέβουν σε βάθρο περισσότερο από δύο δεκαετίες: από το 2003 σε Eurobasket (χάλκινο μετάλλιο) και το 2004 σε Ολυμπιακούς Αγώνες (2η θέση)!

Ο Τζιανμάρκο Ποτζέκο, που πραγματικά είναι η χαρά του δημοσιογράφου, ήταν αφοπλιστικά ειλικρινής στην σημερινή επικοινωνία του με τους διαπιστευμένους εκπροσώπους του Τύπου και φάνηκε εξοικειωμένος με την δύσκολη αποστολή της ομάδας του στην πρεμιέρα, καταθέτοντας και τα προβλήματα (τους μικροτραυματισμούς του Ακέλε και Ρίτσι και απουσίες των Τονούτ και Πολονάρα).

«Προτιμώ να μην σχολιάσω το ότι χάσαμε από την Ελλάδα με μείον τρεις σημαντικούς της παίκτες που θα παίξουν αύριο και να επικεντρωθώ στο ότι τα επίσημα παιχνίδια είναι συνήθως διαφορετικά από τα φιλικά. Είκοσι δύο χρόνια μακριά από την επιτυχία είναι πολλά, οπότε και η πίεση ακόμη περισσότερη!», σχολίασε αρχικά ο εκκεντρικός αλλά διόλου αδιάφορος 52χρονος προπονητής που θέλησε να επευφημήσει λίγο περισσότερο απ’ όσο θα έπρεπε τις δύο μεγαλύτερες προσωπικότητες της ελληνικής ομάδας, η οποία παρεπιμπιπτόντως είναι η 2η γηραιότερη του Eurobasket 2025.

Ενδεχομένως και για να μας αποπροσανατολίσει σε κάποιο βαθμό! Ο ίδιος, άλλωστε, γνωρίζει καλά ότι χωρίς «κλεφτοπόλεμο» και μπασκετικό «ξύλο», η ομάδα του δεν έχει τόσο μεγάλη ποιότητα για να μπορεί να κοιτάζει μακριά.

Γι’ αυτό, ίσως, να έπεσε και σε αντιφάσεις όπως η δήλωση περί ανάγκης ενός ελεύθερου σκοπευτή στην κορυφή του γηπέδου για να σημαδεύει τον Γιάννη (σε ερώτηση για το πως αντιμετωπίζεται) και εν συνεχεία επέλεξε τον Σπανούλη, στο υποθετικό ερώτημα για το ποιον θα επέλεγε να κλειδώσει στα αποδυτήρια.

Ποιον πας να δουλέψεις αγαπητέ Τζιανμάρκο; Εμάς βρήκες; Όχι τίποτε άλλα, αλλά σε πήρε χαμπάρι και ο Αντετοκούνμπο που δεν παίζει στην Ευρώπη και μόλις σε είδε άνοιξε τα χέρια του για να σε ξαναπάρει αγκαλιά... Όπως το 2022 στο Βερολίνο!

Είναι αυτό που κάποτε έλεγε ο συγχωρεμένος ο «Ξανθός» για τα αλώνια και τα σαλόνια του μπάσκετ και το «καθηγητηλίκι» στην αλητεία! Δεν βγήκε τυχαία η έκφραση “una faccia, une razza”. «Μπασκετικοί αλήτες» εσείς; Ένα κλικ πιο πάνω εμείς!

Τα ψέματα τελείωσαν και ο «πόλεμος» μόλις άρχισε…

