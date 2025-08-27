Σπανούλης: «Ο Αντετοκούνμπο θα παίξει όσο θέλω εγώ να παίξει, δεν υπάρχουν περιορισμοί»

O Βασίλης Σπανούλης κλήθηκε να σχολιάσει το status του Γιάννη Αντετοκούνμπο ενόψει του EuroBasket 2025, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τον χρόνο συμμετοχής του Έλληνα σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα ηγηθεί της προσπάθειας της Εθνικής στο EuroBasket 2025, έχοντας συμμετάσχει στα δύο από τα επτά φιλικά προετοιμασίας της ελληνικής ομάδας.

Η Εθνική αντιμετωπίζει την Ιταλία στην πρεμιέρα του τουρνουά (28/8, 21:30) και ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε στο status του Greek Freak, ξεκαθαρίζοντας πως πλέον δεν υπάρχουν περιορισμοί.

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παίξει όσο θέλω εγώ να παίξει. Το ίδιο και οι υπόλοιποι παίκτες. Είναι επίσημο παιχνίδι πλέον και δεν υπάρχουν περιορισμοί» ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Εθνικής Ανδρών στη συνέντευξη Τύπου για τον Αντετοκούνμπο.