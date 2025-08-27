Ο Τζανμάρκο Ποτζέκο μίλησε για τα θέματα τραυματισμών της Ιταλίας πριν το ματς με την Ελλάδα (28/8, 21:30). Αποστολή στην Κύπρο: Γιάννης Σταυρουλάκης.

Η Ιταλία μετρά αντίστροφα για την πρεμιέρα της στο Eurobasket 2025 κόντρα στην Ελλάδα (28/9, 21:30). Η Squadra Azzurra έχει θέματα τραυματισμών πριν την αναμέτρηση με την Εθνική μας ομάδας.

Συγκεκριμένα οι Τζαμπάολο Ρίτσι και Νικόλα Ακέλε ταλαιπωρούνται από μικροτραυματισμούς και μένει να δούμε αν θα προλάβουν το ματς.

Αναλυτικά οι 12 παίκτες της Ιταλίας: Μάρκο Σπίσου (Σαραγόσα), Ντανίλο Γκαλινάρι (Βακέρος ντε Μπαγιαμόν), Νίκολο Μέλι (Φενέρμπαχτσε), Σιμόνε Φοντέκιο (Μαϊάμι Χιτ), Ντάριους Τόμπσον (Βαλένθια), Τζαμπάολο Ρίτσι (Αρμάνι Μιλάνο), Ματέο Σπανιόλο (Άλμπα Βερολίνου), Γκαμπριέλε Πρότσιντα (Άλμπα Βερολίνου), Σαλιού Νιάνγκ (Βίρτους Μπολόνια), Μόμο Ντιούφ (Βίρτους Μπολόνια), Νίκολα Ακέλε (Βίρτους Μπολόνια), Αλεσάντρο Παγιόλα (Βίρτους Μπολόνια).