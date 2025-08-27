Ο Τζανμάρκο Ποτζέκο αποκάλυψε το πλάνο της Εθνικής Ιταλίας να περιορίσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην πρεμιέρα του EuroBasket 2025 (28/8, 21:30).

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Εθνική Ιταλίας είναι ο πρώτος αντίπαλος της Ελλάδας στο EuroBasket 2025 (28/8, 21:30), λίγες μόλις μέρες μετά τη μεταξύ τους αναμέτρηση στο τουρνουά Aegean Acropolis.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είχε αγωνιστεί σε εκείνο το φιλικό, αλλά πλέον είναι διαθέσιμος να ενισχύσει την Εθνική απέναντι στους Ιταλούς.

Από την πλευρά του, ο Τζανμάρκο Ποτζέκο κλήθηκε να σχολιάσει το τελευταίο τους συναπάντημα με τον Γιάννη στους διαδρόμους του ΟΑΚΑ, μετά την αγκαλιά τους στο EuroBasket 2022. Παράλληλα, ρωτήθηκε για τον τρόπο που μπορεί να περιορίσει τον Αντετοκούνμπο.

«Όταν συναντηθήκαμε στο τέλος την περασμένη εβδομάδα, ήταν έτοιμος για την αγκαλιά. Έκανα προσποίηση… αλλά συγγνώμη, Γιάννη, δεν είμαι σε φόρμα (γέλια). Είναι δουλειά μου να βρούμε τον τρόπο να τον σταματήσουμε. Ας βάλουμε έναν ελεύθερο σκοπευτή! Να τον βάλουμε στο ταβάνι, να τον σημαδεύει… Έναν καλό ελεύθερο σκοπευτή! Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να τον σταματήσουμε»!

O Ποτζέκο αναφέρθηκε στην αρχική τοποθέτησή του στον Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος δίνει την πιο μεγάλη μάχη της ζωής του: «Καταρχάς, θέλω να αναφερθώ στον Ακίλε. Δεν είναι εδώ μαζί μας λόγω θεμάτων υγείας και μας λείπει πολύ. Μας λείπει και ο Τόνουτ. Και οι δύο είναι κομμάτι της Εθνικής ομάδας και της οικογένειάς μας. Ό,τι έχουμε χτίσει μαζί τα τελευταία χρόνια δεν αφορά μόνο το μπάσκετ, αλλά και τις προσωπικές σχέσεις. Μας λείπουν πολύ».

Σε ερώτηση για την αναμέτρηση με την Ελλάδα, είπε: «Παίξαμε πριν από μερικές μέρες. Έχουν έναν σπουδαίο προπονητή, ο Σπανούλης είναι ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην Ευρώπη. Είναι τρομερά ανταγωνιστικοί, αλλά θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Θα είμαστε έτοιμοι. Χάσαμε μολονότι η Ελλάδα παρατάχθηκε χωρίς τρεις παίκτες, τον Αντετοκούνμπο, τον Σλούκα και τον Μήτογλου. Σκεφτείτε τι μπορεί να γίνει αύριο αν τους αντιμετωπίσουμε με αυτούς τους τρεις. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω απόλυτα στους παίκτες μου».

Ερωτηθείς αν θα μπορούσε να «κλειδώσει» στα αποδυτήρια τον Σπανούλη ή τον Γιάννη πριν το αυριανό ματς, απάντησε: «Τον αντιμετώπισα για πρώτη φορά το 1995 και έλεγα: "Ποιος είναι αυτός ο τύπος;". Μου έκανε εντύπωση, δεν ήταν τόσο ψηλός ή αθλητικός, αλλά είχε κάτι. Όλοι στην Ευρώπη ξέρουν πόσο εστιάζει στο μπάσκετ. Μιλούσαμε πριν το φιλικό και νιώθεις πόσο αγαπά το μπάσκετ. Η νοοτροπία του είναι κάτι σπουδαίο για όλους τους παίκτες. Θα είναι ανταγωνιστικός, όπως σε όλη την καριέρα του».

Τέλος, για το επίπεδο ανταγωνισμού στη διοργάνωση είπε: «Το μπάσκετ αλλάζει. Πολλές ομάδες είναι πλέον πολύ ανταγωνιστικές. Κάποτε μπορούσες να υπολογίσεις πως θα φτάσεις ως το τέλος, γιατί υπήρχαν 5-6 πραγματικά καλές ομάδες. Τώρα όλοι μπορούν να κερδίσουν τους πάντες. Είναι αδύνατο για όλους μας, ίσως εκτός από τη Σερβία, τη Γερμανία και τη Γαλλία, να πουν ότι πάνε για μετάλλιο. Υπάρχουν άλλες 7-8 ομάδες που μπορεί να είναι πολύ ανταγωνιστικές. Εμείς θέλουμε να επιτρέπουμε στον κόσμο μας να ονειρεύεται».