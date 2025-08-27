Παπανικολάου: «Δεν θα με τιμούσε ως άνθρωπο και ως αθλητή και θα ντρεπόμουν αν χρησιμοποιούσα δικαιολογία την πίεση»

Ο Κώστας Παπανικολάου ήταν ξεκάθαρος όταν ρωτήθηκε αν η πίεση είναι ο λόγος που η Εθνική απέχει από τα μετάλλια τα τελευταία 13 χρόνια, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και στη σχέση του με τον Βασίλη Σπανούλη.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Εθνική Ανδρών ρίχνεται στη μάχη του EuroBasket 2025 απέναντι στην Ιταλία και ο Κώστας Παπανικολάου εξήγησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της πρεμιέρας: «Δουλέψαμε πολύ σκληρά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Πρέπει να το απολαύσουμε, να φέρουμε στο παρκέ το ταλέντο και την αποφασιστικότητά μας και να εκπροσωπήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τη χώρα μας».

Σε ερώτηση για τη στήριξη των Κύπριων στα ματς της Εθνικής, δήλωσε: «Ξέρω πως θα έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας. Θέλουμε να τους κάνουμε χαρούμενους και ελπίζουμε για το καλύτερο σε αυτά τα πέντε παιχνίδια στη Λεμεσό».

Για την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, υπογράμμισε: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Είναι φανταστικός, όχι ως παίκτης αλλά και ως άνθρωπος. Είναι προσιτός, είναι σπουδαίος ηγέτης, είναι πιο ομιλητικός ως ηγέτης σε σχέση με τα πρώτα του χρόνια στην ομάδα. Βοηθά τους πάντες, όχι μόνο τους νέους, όλους μας. Ξέρει πώς να προσεγγίσει τους πάντες, τι πρέπει να τους πει και αυτό βοηθά την ομάδα να λειτουργήσει καλύτερα».

Ερωτηθείς για το κίνητρο της Εθνικής, ανέφερε: «Το κίνητρο είναι μεγάλο εξ αρχής, από μόνο του. Είχα την ευτυχία να είμαι στην Ανδρών από το 2009. Το κίνητρο για μένα από τότε είναι μεγάλο για να φτάσουμε σε αυτό που θέλουμε. Αυτό βέβαια δεν φτάνει, πρέπει να κάνουμε δουλειά μέσα στο παρκέ. Από την Εθνική δεν σταματάς, αλλά σε σταματά. Είμαι υπέρ της ανανέωσης, αλλά θα προτιμούσα να μου πουν ‘Κωστάρα σε ευχαριστούμε πολύ’ και… από εδώ πάνε κι άλλοι. Την Εθνική ομάδα πρέπει να την υπηρετείς, είναι τιμή να την υπηρετείς, οπότε όταν σε καλεί πρέπει να είσαι εκεί».

Ο Κώστας Παπανικολάου ρωτήθηκε αν η πίεση για το αποτέλεσμα είναι ο λόγος που η Εθνική απέχει από τα μετάλλια εδώ και 16 χρόνια: «Δεν θα με τιμούσε σαν άνθρωπο, σαν άντρα και σαν αθλητή να πατούσα πάνω σε δικαιολογίες. Είμαστε επαγγελματίες και πρέπει να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Θα ντρεπόμουν εγώ σαν Κώστας να χρησιμοποιήσω σαν δικαιολογία ότι λόγω πίεσης δεν έχουμε καταφέρει 16 χρόνια να πάρουμε μετάλλιο».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Βασίλη Σπανούλη: «Γνωρίζοντας τον Βασίλη (Σπανούλη) ξέρω πόσο αποφασισμένος είναι σε ό,τι έχει να κάνει με το μπάσκετ. Πρέπει να σέβεσαι τα όρια, πλέον είναι προπονητής μου. Αν εγώ με τον κόουτς κάνω χαβαλέ, πώς θα δώσω στους συμπαίκτες μου το παράδειγμα για να δουλέψουμε σωστά και να μην κάνουμε πλάκα;».