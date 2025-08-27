Ο Βασίλης Σπανούλης τοποθετήθηκε για το ζήτημα του σουτ στην Εθνική ομάδα, ξεκαθαρίζοντας πως οι διεθνείς δεν χρειάζονται ιδιαίτερη προετοιμασία και φέρνοντας ως παράδειγμα τον αρχηγό, Κώστα Παπανικολάου.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Για όλα τα αγωνιστικά και μη ζητήματα που αφορούν στην Εθνική ομάδα αναφέρθηκε ο Βασίλης Σπανούλης στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου εν όψει της πρεμιέρας της «γαλανόλευκης» στο Eurobasket 2025 για το ματς κόντρα στην Ιταλία.

Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας ρωτήθηκε για το θέμα του τριπόντου, για την εμπειρία των παιδιών που στελεχώνουν το φετινό σύνολο, για τη σχέση του με τον Κώστα Παπανικολάου, αλλά και για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ερωτηθείς για τις επιδόσεις της Εθνικής στο τρίποντο επισήμανε: «Για το σουτ και τα ποσοστά στο τρίποντο δεν χρειάζεται να τους ετοιμάσω, είναι ήδη έτοιμοι. Τα παιδιά έχουν τεράστια εμπειρία. Ο Κώστας Παπανικολάου, πριν από 13 χρόνια, ήταν μικρός και δεν έχασε σουτ στο Final Four. Τώρα είναι πιο έμπειρος από ποτέ για να τα βάλει. Έχουμε παιδιά με μεγάλη καρδιά, για να μην πω κάτι άλλο! Είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τα μεγάλα σουτ. Πρέπει να βουτάς στο παρκέ, να παλεύεις για τα ριμπάουντ, τότε είναι που αποκτάς την αυτοπεποίθηση που θα σε βοηθήσει στο σουτ»

Ο ομοσπονδιακός προπονητής έκανε τον απολογισμό της προετοιμασίας, τονίζοντας: «Έχουμε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία. Ξέρουμε, μετά από τέσσερις εβδομάδες δουλειάς, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά μας, ξέρουμε τι ομάδα είμαστε και έχω τεράστια αυτοπεποίθηση για αυτό το EuroBasket».

Σε ερώτηση για τον αγώνα της πρεμιέρας, επισήμανε: «Η Ιταλία είναι μια πολύ καλή ομάδα. Παίζουν μαζί πολλά χρόνια, τους ξέρουμε καλά και μας ξέρουν κι εκείνοι. Εμείς κάναμε την προετοιμασία μας. Για μένα, η πρεμιέρα είναι πάντα δύσκολο ματς, αλλά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα μου. Μου αρέσει πολύ το ρόστερ μας, οι παίκτες μου, και η νοοτροπία τους».

Όσο για το ότι έχουν περάσει 20 χρόνια από το χρυσό του 2005, είπε: «Η πρώτη μου σκέψη είναι ότι τότε είχα μαλλιά! Ήταν απίθανες στιγμές, κάναμε εκατομμύρια κόσμο χαρούμενο. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να ξαναζήσουμε τα όνειρά μας, να κάνουμε τον κόσμο περήφανο, να δώσουμε τα πάντα στο παρκέ. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να πετύχουμε σε αυτό το τουρνουά. Θέλουμε να προχωράμε βήμα-βήμα. Για εμάς υπάρχει μόνο το αυριανό παιχνίδι με την Ιταλία».

«Δεν υπάρχουν περιορισμοί για τον Αντετοκούνμπο»

Σε ερώτηση για τον Αντετοκούνμπο και τον χρόνο που θα χρησιμοποιηθεί απέναντι στην Ιταλία, δήλωσε: «Είναι ένα πολύ σημαντικό ματς, αλλά δεν θέλουμε να βάλουμε παραπάνω πίεση. Για εμάς όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά τις διασταυρώσεις, αν θα παίξουμε με αυτόν ή με τον άλλον αντίπαλο, δεν είμαι αυτός ο τύπος. Αύριο έχουμε το ματς με την Ιταλία. Ο Γιάννης θα παίξει όσο χρειαστεί να παίξει. Είναι επίσημα παιχνίδια και δεν υπάρχουν περιορισμοί.

Ο Γιάννης τα τελευταία χρόνια είναι πιο vocal. Είναι πολύ ταπεινός σε σχέση με το status του. Είναι ένας εξαιρετικά ταπεινός άνθρωπος, μέσα και έξω από το γήπεδο. Θέλει να κερδίζει, θέλει να ανεβάσει την Εθνική σε άλλο επίπεδο. Ακούει, συνεργάζεται, και την ίδια στιγμή μπορεί να ηγηθεί με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Είναι πραγματικά ξεχωριστός κι εγώ είμαι χαρούμενος που είναι εδώ μαζί μας».

Για το μπάσκετ που θα παρουσιάσει η Εθνική, υπογράμμισε: «Δεν θα αλλάξουμε κάτι δραματικά. Πρέπει να βελτιώσουμε τη διάρκεια μας στο παιχνίδι και λίγο τους αυτοματισμούς μας. Έχουμε παιδιά που μπορούν να τρέξουν, που παίζουν καλή άμυνα, που σουτάρουν, που δημιουργούν. Έχουμε σταρ, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και μια πολύ καλή χημεία. Εμπιστεύομαι απόλυτα όλα τα παιδιά και έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση για αυτά που έρχονται».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Κώστα Παπανικολάου: «Αυτά που έχουμε ζήσει σαν συμπαίκτες είναι πάρα πολύ έντονα. Έχουμε ζήσει μεγάλες χαρές, δύσκολες στιγμές, έχουμε συζητήσει, έχουμε και τσακωθεί, μέσα στο παιχνίδι ή στην προπόνηση. Είναι μια σχέση που θα κρατήσει εφ’ όρου ζωής».