Η Εθνική μας ομάδα προπονήθηκε στην Κύπρο ενόψει της πρεμιέρας με την Ιταλία (28/8) και το Gazzetta ήταν εκεί. Αποστολή στην Κύπρο: Γιάννης Σταυρουλάκης.

Αντίστροφα μετρά η Ελλάδα για την πρεμιέρα της στο Eurobasket 2025. Η Εθνική μας ομάδα προπονήθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Κύπρο και προετοιμάζεται σιγά σιγά για την μάχη κόντρα στην Ιταλία (live Gazzetta, 21:30, 28/8). Ο Σπανούλης είχε όλους τους παίκτες στη διάθεση του.

Η απογευματινή προπόνηση ακυρώθηκε και έτσι το πρωί της Τετάρτης έγινε η τελευταία προπόνηση πριν το ματς κόντρα στους Ιταλούς.

Η 12άδα: Ντίνος Μήτογλου, Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Παπανικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης.

