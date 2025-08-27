Eurobasket 2025: Το Gazzetta στην τελευταία προπόνηση της Εθνικής ενόψει Ιταλίας (vid)
Αντίστροφα μετρά η Ελλάδα για την πρεμιέρα της στο Eurobasket 2025. Η Εθνική μας ομάδα προπονήθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Κύπρο και προετοιμάζεται σιγά σιγά για την μάχη κόντρα στην Ιταλία (live Gazzetta, 21:30, 28/8). Ο Σπανούλης είχε όλους τους παίκτες στη διάθεση του.
Η απογευματινή προπόνηση ακυρώθηκε και έτσι το πρωί της Τετάρτης έγινε η τελευταία προπόνηση πριν το ματς κόντρα στους Ιταλούς.
Η 12άδα: Ντίνος Μήτογλου, Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Παπανικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης.
Δείτε το video του Gazzetta
🇬🇷🏀 Το «Ζντο» της Εθνικής μας στην τελευταία της προπόνηση ενόψει Ιταλίας!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 27, 2025
📍 Το Gazzetta στην Κύπρο και στο @EuroBasket pic.twitter.com/x8g3WRDnl9
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.