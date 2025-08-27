Στον προπονητή Σπανούλη, η Εθνική βρήκε ένα πρότυπο που είχε ανάγκη

Αν υπάρχει ένα στοιχείο που ξεχωρίζει τον καλό από τον λιγότερο καλό coach ή manager ανεξαρτήτως πεδίου δράσης, αυτό είναι η ικανότητα να εμπνέει. Να συμπαρασύρει το έμψυχο δυναμικό που διαχειρίζεται με έναν κοινό στόχο, με μπολιασμένη τη δίψα και την πίστη όχι απλά στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά και σε κάθε επιμέρους βήμα της διαδικασίας.

Για να διαμορφώσεις ένα τέτοιο προφίλ, η προσωπικότητα χρειάζεται να συνδυαστεί με πράξεις που κάνουν τη διαφορά. Με τριβή, με παράδειγμα, αυτό που διεθνώς αποκαλούν «leader by example». Ένα πρότυπο που ανταποκρίνεται σε αυτό που υπόσχεται, γιατί πολύ απλά το έχει ήδη πραγματοποιήσει στο παρελθόν και γνωρίζει τον δρόμο.

Στην περίπτωση της Εθνικής Ομάδας μπάσκετ, η παρουσία ενός ηγέτη με αποδείξεις πίσω από το πηδάλιο, υπήρξε μια σταθερή ανάγκη. Και η επιλογή του Βασίλη Σπανούλη στον ομοσπονδιακό θώκο, υπηρέτησε στο μέγιστο δυνατό αυτό το αίτημα.

Ένας αθλητής που συνδύασε όσο ελάχιστοι το όνομά του με τη λέξη «νίκη». Πολύ περισσότερο, με τη νοοτροπία του νικητή, που υφαίνεται και τελειοποιείται μέσα από αποτυχίες και δύσκολες μέρες.

Ένα πρότυπο αφοσίωσης και στοχοπροσήλωσης. Με άσβεστο πάθος για το αντικείμενό του, αυτό το άθλημα που έμελλε να γίνει η δεύτερη φύση του. Αν δεν ήταν πάντα.

Ο Βασίλης Σπανούλης αναδείχθηκε σε αστέρι της Επίσημης Αγαπημένης από νωρίς στην καριέρα του κι έφτασε με το τέλος της να θεωρείται ένας θρύλος του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου μπάσκετ. Στη διάρκεια της διαδρομής, όμως, σφυρηλάτησε ένα προφίλ με ποιότητες που υπερβαίνουν το σπορ και αποτελούν οδηγό για όλα τα μικρά παιδιά, σε όποιο διαφορετικό μετερίζι κι αν ακολουθήσουν.

Πλέον, φέρει μια ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη: να ηγηθεί των προσπαθειών της Γαλανόλευκης από την άκρη του πάγκου. Αναλαμβάνοντας παράλληλα και την αποστολή της ανταπόδοσης και του κοινωνικού αποτυπώματος, μέσα από τη συνεργασία του με τη Novibet και το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς, Giant Heart, ως ο νέος πρεσβευτής του.

