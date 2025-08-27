Στον προπονητή Σπανούλη, η Εθνική βρήκε ένα πρότυπο που είχε ανάγκη
Αν υπάρχει ένα στοιχείο που ξεχωρίζει τον καλό από τον λιγότερο καλό coach ή manager ανεξαρτήτως πεδίου δράσης, αυτό είναι η ικανότητα να εμπνέει. Να συμπαρασύρει το έμψυχο δυναμικό που διαχειρίζεται με έναν κοινό στόχο, με μπολιασμένη τη δίψα και την πίστη όχι απλά στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά και σε κάθε επιμέρους βήμα της διαδικασίας.
Για να διαμορφώσεις ένα τέτοιο προφίλ, η προσωπικότητα χρειάζεται να συνδυαστεί με πράξεις που κάνουν τη διαφορά. Με τριβή, με παράδειγμα, αυτό που διεθνώς αποκαλούν «leader by example». Ένα πρότυπο που ανταποκρίνεται σε αυτό που υπόσχεται, γιατί πολύ απλά το έχει ήδη πραγματοποιήσει στο παρελθόν και γνωρίζει τον δρόμο.
Στην περίπτωση της Εθνικής Ομάδας μπάσκετ, η παρουσία ενός ηγέτη με αποδείξεις πίσω από το πηδάλιο, υπήρξε μια σταθερή ανάγκη. Και η επιλογή του Βασίλη Σπανούλη στον ομοσπονδιακό θώκο, υπηρέτησε στο μέγιστο δυνατό αυτό το αίτημα.
Ένας αθλητής που συνδύασε όσο ελάχιστοι το όνομά του με τη λέξη «νίκη». Πολύ περισσότερο, με τη νοοτροπία του νικητή, που υφαίνεται και τελειοποιείται μέσα από αποτυχίες και δύσκολες μέρες.
Ένα πρότυπο αφοσίωσης και στοχοπροσήλωσης. Με άσβεστο πάθος για το αντικείμενό του, αυτό το άθλημα που έμελλε να γίνει η δεύτερη φύση του. Αν δεν ήταν πάντα.
Ο Βασίλης Σπανούλης αναδείχθηκε σε αστέρι της Επίσημης Αγαπημένης από νωρίς στην καριέρα του κι έφτασε με το τέλος της να θεωρείται ένας θρύλος του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου μπάσκετ. Στη διάρκεια της διαδρομής, όμως, σφυρηλάτησε ένα προφίλ με ποιότητες που υπερβαίνουν το σπορ και αποτελούν οδηγό για όλα τα μικρά παιδιά, σε όποιο διαφορετικό μετερίζι κι αν ακολουθήσουν.
Πλέον, φέρει μια ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη: να ηγηθεί των προσπαθειών της Γαλανόλευκης από την άκρη του πάγκου. Αναλαμβάνοντας παράλληλα και την αποστολή της ανταπόδοσης και του κοινωνικού αποτυπώματος, μέσα από τη συνεργασία του με τη Novibet και το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς, Giant Heart, ως ο νέος πρεσβευτής του.
Παίκτης, μύθος, προπονητής
Η μετάβαση από τον αγωνιστικό χώρο στον πάγκο δεν ήταν ποτέ μια απλή υπόθεση, σε κανένα άθλημα. Όσο αρμονική και φυσιολογική κι αν μοιάζει, συχνά τα διαπιστευτήρια ενός καταξιωμένου παίκτη δεν αρκούν για να ισοσταθμίσεις την επαγγελματική καριέρα ως αθλητής.
Υπάρχουν, όμως εκείνες οι περιπτώσεις αθλητών και προσωπικοτήτων που η μετεξέλιξη σε coach συμβαίνει γιατί… δεν μπορεί να συμβεί αλλιώς. Όπως η περίπτωση του Βασίλη Σπανούλη.
Ο Έλληνας ομοσπονδιακός τεχνικός με το που κρέμασε τα μπασκετικά του παπούτσια, στράφηκε αμέσως στην προπονητική. Μία μετάβαση που σχεδόν δεν ήταν μετάβαση, αλλά προέκταση της ήδη υπάρχουσας πορείας που διέγραψε στο σύμπαν της πορτοκαλί θεάς.
Η ευκαιρία της Εθνικής φάνταζε θέμα χρόνου. Και νομοτελειακά, ήρθε τον Οκτώβριο του 2023. Μια συνθήκη που μπορεί για κάποιους να φάνηκε πρώιμη, μα ήταν πάνω από όλα μια εξέλιξη που έβγαζε νόημα.
Όντας μέλος της μυθικής φουρνιάς των μέσων της δεκαετίας του 2000, που μας χάρισε ένα ασημένιο μετάλλιο σε Mundobasket, ένα χάλκινο σε Eurobasket και φυσικά το 2ο Ευρωπαϊκό στο Βελιγράδι το 2005, ο Σπανούλης συνέθεσε το προοίμιο μιας θρυλικής παρακαταθήκης.
Οι επιτυχίες σε συλλογικό επίπεδο και η διάρκειά του στο κορυφαίο level ισχυροποίησαν το status του. Και σιγά-σιγά η παρακαταθήκη άρχισε να περιλαμβάνει άυλες έννοιες. Αξίες.
Όχι απλά τα μετάλλια, τις κούπες, τις διακρίσεις, τα ρεκόρ, τις κορυφές.
Πειθαρχία, πείσμα, ηγεσία, ήθος. Ασυμβίβαστος με κάτι λιγότερο από το 100%. Με το work ethic και το winning mentality εντυπωμένα στο βιογραφικό του, σε σπάνιο πια βαθμό.
Αυτές οι αξίες και η φιλοσοφία του είναι που τον κατέστησαν μια αξιοθαύμαστη φιγούρα στα μάτια της νέας γενιάς. Μια φιγούρα που εμπνέει και χρησιμοποιείται ως παράδειγμα αθλητικής ικανότητας και επίτευξης στόχων μέσα από τη δουλειά και την αυτοβελτίωση.
Κι αυτά ακριβώς είναι τα χαρακτηριστικά που ευθυγραμμίστηκαν πλήρως με το DNA της Novibet και οδήγησαν στην ένταξη του Έλληνα τεχνικού στην ομάδα του Giant Heart. Με στόχο να προσδώσει προστιθέμενη αξία στο εγχείρημα ενισχύοντας το κοινωνικό του αποτύπωμα, μέσω της ακτινοβολίας κι όλων όσων πρεσβεύει ως μια γνήσια αθλητική μορφή της χώρας μας.
Ένα σύμβολο αφοσίωσης και νοοτροπίας με δίψα για ανταπόδοση
Διανύοντας τον δεύτερο χρόνο του στην Εθνική Ομάδα και μετά την πρώτη αναγνωριστική και καθ’ όλα διδακτική χρονιά που σημαδεύτηκε από την παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Βασίλης Σπανούλης ετοιμάζεται για τη νέα πρόκληση που λέγεται Eurobasket 2025.
Μια διοργάνωση στην οποία άφησε το στίγμα του ως παίκτης και πλέον καλείται να μεταδώσει την εμπειρία του στους 12 διεθνείς με στόχο μια υπερβατική πορεία.
Από προπονητής του εαυτού του, πλέον, ο προπονητής των Ελλήνων που φορούν εκείνοι το εθνόσημο και εκπροσωπούν τη χώρα μας στο παρκέ. Η πειθαρχία και η ένταση που έβαζε ο ίδιος στα ατομικά του προγράμματα και την καθημερινή του ρουτίνα, αποτελούν πλέον τον γενικό κανόνα στο ρόστερ του.
Η ανταγωνιστικότητα γίνεται πλέον το «Α», η ταπεινότητα το «Ω» στο αλφάβητο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Ένας πλήρης κώδικας αξιών που ανέκαθεν χαρακτήριζαν μια ομάδα όπως η Εθνική η οποία έχει την τιμή και το βάρος να εκπροσωπεί μια ολόκληρη χώρα, αλλά τώρα ρυθμίζεται με βάση τις δικές του επιταγές.
Ο coach Σπανούλης έχει υιοθετήσει περισσότερο ίσως κι από τον ρόλο του προπονητή, αυτόν του μέντορα. Καθοδηγεί, διαχειρίζεται, διαπλάθει νοοτροπίες, αυτό που στοχεύει και η σύμπραξή του με το Giant Heart της Novibet.
Να αποτελέσει τον μέντορα μιας νέας εποχής, που καλεί τη νέα γενιά να πιστέψει στις πράξεις που κάνουν τη διαφορά, μακριά από τη λάμψη των τίτλων, εκεί που ορίζεται ο πραγματικός νικητής. Στον καθημερινό στίβο και τον αγώνα για πρόοδο, μέσα σε ένα δύσκολο και ρευστό περιβάλλον που εκτείνεται πέραν της σφαίρας του αθλητισμού.