Ο πατέρας του Λούκα Ντόντσιτς, Σάσα, πέταξε τα... βέλη του στην Αρμάνι Μιλάνο, ενώ έθεσε ζήτημα αφαίτεσης διαβατηρίου από τον Τζος Νίμπο.

Ενώ η εθνική ομάδα της Σλοβενίας ετοιμάζεται για το ταξίδι της στο Κατοβίτσε της Πολωνίας ενόψει του EuroBasket 2025, ο αθλητικός διευθυντής της και πατέρας του Λούκα Ντόντσιτς, Σάσα Ντόντσιτς, έστρεψε τα βέλη του προς δύο παίκτες της Αρμάνι Μιλάνο που απουσιάζουν από την ομάδα.

Συγκεκριμένα, έθιξε το ζήτημα πιθανής αφαίρεσης του σλοβενικού διαβατηρίου από τον Τζος Νίμπο. Συγκεκριμένα μιλώντας στο SportKlub, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του: «Ο Τζος Νίμπο δεν με ενημέρωσε ποτέ, στις πολλαπλές συζητήσεις μας, πως δεν θα αγωνιζόταν, ούτε καν μετά τον πρόσφατο τραυματισμό του. Η πρόσκληση εστάλη στον σύλλογό του στις 3 Ιουλίου. Δύο εβδομάδες μετά, λάβαμε την ενημέρωση πως δεν του συνιστάται να παίξει. Αν και σέβομαι τη θέση του κόουτς Έτορε Μεσίνα για την προτεραιότητα στην υγεία των παικτών, διαθέτουμε κι εμείς τις δικές μας ιατρικές εκθέσεις και αξιολογήσεις από ειδικούς. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά την κατάσταση».

Ο Ντόντσιτς χαρακτήρισε την εξέλιξη «ασυνήθιστη» και προειδοποίησε: «Προς το παρόν, η προσοχή μας είναι στο EuroBasket. Όταν τελειώσει, όμως, θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα, ακόμα και σε συνεννόηση με την κυβέρνηση της Σλοβενίας. Ο Τζος Νίμπο πολιτογραφήθηκε για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εθνική. Αν δεν το επιθυμεί, δεν υπάρχει λόγος να συνεχιστεί η συνεργασία μας».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Νίμπο είχε αγωνιστεί ατά το περσινό Προολυμπιακό Τουρνουά, όπου κατέγραψε μέσο όρο 16.3 πόντους και 9.3 ριμπάουντ. Ο αθλητικός διευθυντής των Σλοβένων αναφέρθηκε και στην περίπτωση του Βλάντκο Τσάντσαρ, λέγοντας: «Ο Βλάντκο ποτέ δεν αρνήθηκε να παίξει για την εθνική. Αυτό άρχισε να αποτελεί πρόβλημα μόνο όταν πήρε μεταγραφή στο Μιλάνο, κάτι που μου φαίνεται αρκετά δύσκολο να το κατανοήσω. Όμως, αυτή είναι η πραγματικότητα».