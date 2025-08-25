EuroBasket 2025: «Εκτόξευση» της Εθνικής στα power rankings, μια... ανάσα μακριά από το μετάλλιο
Η FIBA δημοσίευεσε νέο power ranking για τη δυναμικότητα των ομάδων ενόψει του EuroBasket 2025 (27 Αυγούστου - 14 Σεπτεμβρίου).
Η πρώτη τριάδα έμεινε η ίδια με την Σερβία στην πρωτιά, την Γερμανία να ακολουθεί δεύτερη και την Γαλλία να έρχεται τρίτη. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι το τεράστιο άλμα της Εθνικής ομάδας που από την όγδοη θέση μεταπήδησε στην τέταρτη και βρίσκεται πλέον μία... ανάσα μακριά από το βάθρο.
Η Λιθουανία υποχώρησε στην πέμπτη θέση, ενώ και η Τουρκία ανεβαίνει σταδιακά για να βρεθεί στην έβδομη θέση. Η Σλοβενία εξαφανίστηκε από την δεκάδα με την Ισπανία να την αντικαθιστά.
Η δεκάδα
- Σερβία
- Γερμανία
- Γαλλία
- Ελλάδα
- Λιθουανία
- Τουρκία
- Λετονία
- Ιταλία
- Φινλανδία
- Ισπανία
What would you change in volume 4 of the @LiveSmart #EuroBasket Power Rankings?— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 25, 2025
📊Full list: https://t.co/UXpuPX2w1V pic.twitter.com/5MWtX16hv6
