Η Ελλάδα εκτοξεύτηκε τέσσερις θέσεις στα power rankings της FIBA.

Η FIBA δημοσίευεσε νέο power ranking για τη δυναμικότητα των ομάδων ενόψει του EuroBasket 2025 (27 Αυγούστου - 14 Σεπτεμβρίου).

Η πρώτη τριάδα έμεινε η ίδια με την Σερβία στην πρωτιά, την Γερμανία να ακολουθεί δεύτερη και την Γαλλία να έρχεται τρίτη. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι το τεράστιο άλμα της Εθνικής ομάδας που από την όγδοη θέση μεταπήδησε στην τέταρτη και βρίσκεται πλέον μία... ανάσα μακριά από το βάθρο.

Η Λιθουανία υποχώρησε στην πέμπτη θέση, ενώ και η Τουρκία ανεβαίνει σταδιακά για να βρεθεί στην έβδομη θέση. Η Σλοβενία εξαφανίστηκε από την δεκάδα με την Ισπανία να την αντικαθιστά.

Η δεκάδα