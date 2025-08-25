EuroBasket 2025: Ειδικό πρόγραμμα ο Σενγκέλια λόγω καρδιακής αρρυθμίας
Η εθνική ομάδα της Γεωργίας έφτασε στην Κύπρο, καθώς βρίσκεται στο Group C των ομίλων του EuroBasket 2025 μαζί με τις Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία, Ιταλία και Βοσνία.
Ο Τόρνικε Σενγκέλια κατέφτασε λίγες ώρες πριν την ομάδα και θα προπονηθεί για μερικές μέρες ακολουθώντας ειδικό πρόγραμμα. Όπως έγινε γνωστό, ο αρχηγός έμεινε εκτός μετά τον αγώνα με την Εσθονία στη Λετονία στις 8 Αυγούστου λόγω αρρυθμίας της καρδιάς και βρισκόταν στη Βαρκελώνη για εξετάσεις.
Ο Αλεκσάνταρ Τζίκιτς έχει στη διάθεσή του 13 παίκτες για την αποστολή, εκ των οποίων ένας θα κοπεί για να προκύψει η τελική δωδεκάδα για το τουρνουά.
