Η ομάδα της Γεωργίας κατέφθασε στην Κύπρο, όμως ο Τόρνικε Σενγκέλια θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα εξαιτίας καρδιακής αρρυθμίας.

Η εθνική ομάδα της Γεωργίας έφτασε στην Κύπρο, καθώς βρίσκεται στο Group C των ομίλων του EuroBasket 2025 μαζί με τις Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία, Ιταλία και Βοσνία.

Ο Τόρνικε Σενγκέλια κατέφτασε λίγες ώρες πριν την ομάδα και θα προπονηθεί για μερικές μέρες ακολουθώντας ειδικό πρόγραμμα. Όπως έγινε γνωστό, ο αρχηγός έμεινε εκτός μετά τον αγώνα με την Εσθονία στη Λετονία στις 8 Αυγούστου λόγω αρρυθμίας της καρδιάς και βρισκόταν στη Βαρκελώνη για εξετάσεις.

Ο Αλεκσάνταρ Τζίκιτς έχει στη διάθεσή του 13 παίκτες για την αποστολή, εκ των οποίων ένας θα κοπεί για να προκύψει η τελική δωδεκάδα για το τουρνουά.