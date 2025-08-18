Ο Δημήτρης Οικονόμου γράφει για την περίπτωση του Τάιλερ Ντόρσεϊ και το EuroBasket 2025 που μπορεί να βγάλει κερδισμένο τον ίδιο, την Εθνική αλλά και τον Ολυμπιακό!

Η σεζόν που πέρασε και έχει πλέον γραφτεί στα βιβλία της ιστορίας, έμοιαζε «χαμένη» για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Μέχρι να έρθουν οι τελικοί της Stoiximan GBL και ο ίδιος να αποτελέσει τον παράγοντα «Χ», βάζοντας πολύ σημαντικό λιθαράκι στην κατάκτηση του τίτλου από τους Πειραιώτες.

Το προηγούμενο EuroBasket τον βρήκε στο μεταίχμιο, μεταξύ Πειραιά και Ντάλας, αφού στα τέλη εκείνου του Ιούλη, ο Σαμς Σαράνια επιβεβαίωσε τη μετακίνησή του στους Μάβερικς. Η τωρινή συνθήκη είναι εντελώς διαφορετική. Ο Ντόρσεϊ έχει αφήσει πίσω του την εμμονή με το NBA και ανήκει στον Ολυμπιακό. Για τους «ερυθρολεύκους» αποτελεί κεφάλαιο, κάτι που απέδειξε, μάλιστα, στους πρόσφατους τελικούς.

Το ίδιο σημαντικό κεφάλαιο αποτελεί η παρουσία του στο ρόστερ της Εθνικής ενόψει EuroBasket 2025. Μετά από μία σεζόν που έκλεισε ιδανικά, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπήρξε όπως εκείνος την είχε φανταστεί. Έχοντας φυσικά και ο ίδιος σημαντική ευθύνη στο κομμάτι αυτό, αφού αρκετές από τις ευκαιρίες που του έδινε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, δεν τις άρπαξε.

Και με τον Εβάν Φουρνιέ, καλώς ή κακώς, μπροστά του τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα στο να βρει χρόνο, ρυθμό και να τυφλή εμπιστοσύνη στα χέρια του. Ο προπονητής των Πειραιωτών, όμως, απέδειξε εμπράκτως πως τον πιστεύει. Βάζοντάς τον μπροστά στο rotation των τελικών από τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, παρότι η εικόνα του Game 1 δεν οδηγούσε σε τέτοιο συμπέρασμα. Και δικαιώθηκαν αμφότεροι!

Ο Ντόρσεϊ θέλει ένα καλό EuroBasket και η Εθνική έναν καλό Ντόρσεϊ

Το EuroBasket 2025 έρχεται για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ σε ιδανικό timing. Το ταλέντο του, άλλωστε και η ικανότητά του στο σκοράρισμα δεν επιδέχονται παραμικρής αμφισβήτησης. Ξεχνώντας τα όσα πέρασε στη σεζόν, ο Ντόρσεϊ θέλει να το πιάσει από εκεί του άφησε, δίνοντας ακόμα ένα boost στην ψυχολογία του.

Άλλωστε οι σκόρερ ζουν με αυτό. Γίνονται ασταμάτητοι, μόλις νιώσουν πως βρίσκονται στη ζώνη τους. Ο 29χρονος, αυτομάτως, με το που πατάει παρκέ, καθίσταται υπεραπαραίτητος για την Εθνική, παίρνοντας φέτος τη θέση του απόντα Τόμας Γουόκαπ. Το καταλαβαίνει και ο ίδιος ο Ντόρσεϊ, φαίνεται με τη γλώσσα του σώματός του, τον τρόπο που λειτουργεί και αποφασίζει σε αυτά τα φιλικά. Δεν υπάρχει καν ο λόγος για να μπει ο αστερίσκος εδώ, ως προς τη συμμετοχή του Γουόκαπ, που φανερά δεν ήταν στο 100% στο κλείσιμο της σεζόν αλλά αγωνίστηκε αρκετά, ένεκα των απουσιών. Το να αναρρώσει πλήρως από τον τραυματισμό στη μέση του, αποτελεί προτεραιότητα τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Το φινάλε του -προ τριετίας- EuroBasket τον βρήκε σε εξαιρετική κατάσταση. Τότε, ολοκλήρωσε με 13.6 πόντους, 40.5% στο τρίποντο και 2.3 ριμπάουντ, 1.1 ασίστ. Προερχόμενος, βέβαια, από μία πολύ καλή σεζόν με τον Ολυμπιακό. Δεδομένα το κλείσιμο της σεζόν που πέρασε του… γύρισε τον διακόπτη και ένα καλό τουρνουά με την Ελλάδα θα φουσκώσει ακόμα περισσότερο τα πανιά της αυτοπεποίθησής του, μετά το restart των τελικών.

Εννοείται πως δεν πρόκειται για παίκτη συνεχόμενων DNP και η παρουσία του στο EuroBasket μόνο καλό θα του κάνει, δίνοντάς του ακόμα περισσότερη ώθηση για τη συνέχεια. Ο Ολυμπιακός θα πάρει έναν ακόμα γκαρντ two way στοιχεία, όμως χρειάζεται και τον Ντόρσεϊ. Για τα λεπτά που πρέπει να παίρνει ανάσες ο Φουρνιέ, για τα λεπτά που μπορούν να συνυπάρξουν και επειδή ένας σκόρερ με το δικό του ταλέντο δε γίνεται να μη φανεί χρήσιμος σε μία εξοντωτική και απαιτητική σεζόν.

Τα στοιχεία του Ντόρσεϊ

Τα όσα φέρνει στο παρκέ η παρουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Έχουν περάσει πλέον αρκετά χρόνια που ο ομογενής γκαρντ κατοικεί στον μπασκετικό μας χάρτη. Όπως επίσης γνωρίζουμε πως τα στοιχεία του προάγονται σε απολύτως απαραίτητα, δίπλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Ντόρσεϊ νιώθει απαραίτητος στην Εθνική. Γιατί είναι ο γκαρντ που τεντώνει με το μακρινό του σουτ το γήπεδο. Είναι αυτός -μαζί και ο Τολιόπουλος- που διαθέτει προσωπική φάση και τρόπο να δημιουργήσει το δικό του σουτ μετά από ντρίπλα. Εξαιρώντας τη λιθοβολία του τελευταίου φιλικού από τα 6.75, με τον Ντόρσεϊ να μετράει 0/5, τα δικά του σουτ ξεκολλάνε την Εθνική.

Κάτι που είναι επίσης δεδομένο, έχει να κάνει με τις εκτελέσεις του. Κοιτώντας το Hudlinstat, ο Ντόρσεϊ έχει 0.3 κατοχές σε catch n’ shoot καταστάσεις. Εκεί μπαίνει η συζήτηση για τη βαρύτητα του Γιάννη. Όχι, δε θα γίνει μονάχα ένας off ball παίκτης στο EuroBasket ο Ντόρσεϊ, αλλά δίπλα στον Greek Freak, μπορεί να αποτελέσει τον καλύτερο σουτέρ της ομάδας.

Να γίνει και στη «γαλανόλευκη» ο X-Factor, για να επωφεληθούν και οι τρεις πλευρές. Συνεχίζοντας στο ίδιο μουντ, τόσο η Εθνική, όσο και ο Ολυμπιακός έχουν κάθε λόγο να… χαμογελούν!