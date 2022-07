Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ανήκει και με τη... βούλα στους Μάβερικς, καθώς υπέγραψε two way συμβόλαιο με την ομάδα του Ντάλας.

Συμπαίκτης του Λούκα Ντόντσιτς θα είναι από εδώ και στο εξής ο πρώην -πια- παίκτης του Ολυμπιακού, καθώς έβαλε την υπογραφή στο two way συμβόλαιο που του πρόσφεραν οι Ντάλας Μάβερικς.

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε πολύ καλή σεζόν φορώντας τα «ερυθρόλευκα» καθώς σε 38 παιχνίδια της EuroLeague είχε κατά μέσο όρο 12.8 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 2 ασίστ με το PIR στο σύστημα αξιολόγησης να έφτανε τις 10.3 μονάδες ανά αγώνα.

Η επιθυμία του Ντόρσεϊ να επιστρέψει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και δη στο ΝΒΑ ήταν γνωστή και δεδομένη. Η αρχή έγινε όταν έκανε προπόνηση με τους Ντάλας Μάβερικς στις αρχές του Ιουλίου με αποτέλεσμα να οριστικοποιηθεί λίγες ημέρες αργότερα η απόκτησή του από τους Ντάλας Μάβερικς.

Την είδηση της υπογραφής του συμβολαίου έκανε γνωστή ο έγκυρος δημοσιογράφος του «The Athletic», Σαμς Τσαράνια.

After starring for Olympiacos in the EuroLeague, guard Tyler Dorsey has signed a two-way NBA deal with the Dallas Mavericks, sources tell @TheAthletic @Stadium. Dorsey played two seasons (2017-19) for Atlanta and Memphis.