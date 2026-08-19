Μήτογλου: «Πρέπει να κοιτάμε μπροστά, έρχονται δύο παιχνίδια do or die»

Ο Ντίνος Μήτογλου παραχώρησε τις δικές του δηλώσεις αναφορικά με τα δύο κομβικά παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας κόντρα σε Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του MundoBasket 2027.

Ο Ντίνος Μήτογλου μίλησε για τα δύο κρίσιμα ματς της Εθνικής Ελλάδας απέναντι σε Ουκρανία και Ισπανία για τη δεύτερη προκριματική φάση του MundoBasket 2027, ξεκαθαρίζοντας πως η ομάδα πρέπει να αφήσει πίσω τις προηγούμενες ήττες και να κοιτάξει μπροστά.

Στη συνέχεια τόνισε πως οι αγώνες κόντρα σε Ισπανούς και Ουκρανούς είναι «do or die» και στάθηκε τόσο στον επαγγελματισμό όσο και στην πνευματική και αγωνιστική ετοιμότητα που πρέπει να δείξουν οι παίκτες της γαλανόλευκης στα εν λόγω παιχνίδια.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ντίνος Μήτογλου:

«Έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία μας για να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Έχουμε βάλει και 2 φιλικά για να βελτιώσουμε το παιχνίδι μας. Όλα τα παιδιά έχουν έρθει με τη σωστή νοοτροπία, καλά προετοιμασμένοι, με το σωστό σκεπτικό. Είναι δύο do or die παιχνίδια, πρέπει να τα κερδίσουμε και πρέπει να πάμε με αυτό το σκεπτικό. Η αρχή της προετοιμασίας είναι πολύ καλή, ανεβάζουμε τους ρυθμούς μας σταδιακά.

Πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Έχουμε αποδείξει πως έχουμε έμπειρους παίκτες στο ρόστερ μας και με την πλάτη στον τοίχο παίζουμε καλά. Πρέπει να κοιτάξουμε το θετικό της εικόνας, να αντιδράσουμε σωστά. Να βγάλουμε αυτό ως θετικό.

Είμαστε επαγγελματίες, όποτε μας καλεί η Εθνική πρέπει να δίνουμε το παρόν και να είμαστε στην καλύτερη κατάσταση πνευματικά και αγωνιστικά. Είναι καθήκον μας να είμαστε έτοιμοι, κάθε παίκτης που καλείται στην Εθνική πρέπει να είναι μια εβδομάδα πριν έτοιμος. Όλα τα παιδιά έχουν έρθει συγκεντρωμένοι και τα πρώτα δείγματα είναι θετικά.

Πριν ένα χρόνο, είναι ένας χρόνος πριν. Είναι πολύς καιρός. Εστιάζουμε στο τώρα. Πρώτα είναι η Ουκρανία, μην το ξεχνάμε. Πάμε να κερδίσουμε πρώτα την Ουκρανία. Η Ισπανία αποτελεί μεγάλο μας αντίπαλο για χρόνια. Θα είναι δύο δυνατά και καλά παιχνίδια».