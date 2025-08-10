Ο Βασίλης Σπανούλης έβγαλε τα συμπεράσματά του μετά και τη δεύτερη ήττα της Εθνικής ομάδας στα φιλικά στην Κύπρο.

Η Εθνική ομάδα, με πολλές απουσίες, παραδόθηκε στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στο Ισραήλ, γνωρίζοντας την ήττα με 58-75 και ολοκληρώνοντας την παρουσία της στην Κύπρο με 0/2 στα φιλικά προετοιμασίας του EuroBasket 2025.

Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε δοκιμές στο rotation και μοιράστηκε τις σκέψεις του και τα συμπερασματά του από αυτά τα δύο φιλικά.

Αναλυτικά

«Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι επιθετικά, αλλά αμυντικά δεν είχαμε ενέργεια. Στα ριμπάουντ είχαμε θέμα. Ήθελα να ξεκουράσω κάποια παιδιά και να δώσω ευκαιρία στα νέα να παίξουν. Πρέπει να καταλάβουν πως όταν τους δίνεται μια ευκαιρία, πρέπει να την αρπάζουν από τα μαλλιά. Στη ζωή και στον αθλητισμό δεν χαρίζεται τίποτα».

Δυστυχώς δεν κάναμε καλή δουλειά στο δεύτερο ημίχρονο, ήμασταν άνευροι και άχρωμοι, χωρίς πάθος. Πρέπει τα παιδιά να καταλάβουν ότι στη ζωή και στον αθλητισμό δεν σου χαρίζεται τίποτα και πρέπει να είναι έτοιμοι να αρπάξουν τις ευκαιρίες τους.

Είχαμε ένα αρκετά διαφορετικό ροτέισον από αυτό που θα έχουμε στο Ευρωμπάσκετ, ήθελα να δώσουμε χρόνο, έλλειψαν παίκτες που θα παίζουν παραπάνω από το μισό των αγώνων. Τα συμπεράσματα που ήθελα να βγάλω τα έβγαλα. Θα πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις για κάποια παιδιά που μας βοήθησαν στην προετοιμασία, ώστε να γίνουμε λιγότεροι και να δουλέψουμε στοχευμένα.

Θετικά είχαμε μόνο στο πρώτο ημίχρονο, όπου είχαμε καλές συνεργασίες και θα μπορούσαμε να είχαμε μεγαλύτερη διαφορά, αλλά είχαμε έλλειψη ενέργειας στην άμυνα. Χθες είδα την ομάδα να παίζει πολύ καλά για τα δεδομένα της εποχής με την Σερβία, παρότι δεν είναι ωραίο να χάνεις. Περιμένουμε τον Γιάννη να έρθει μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά για να δουλέψουμε και να είμαστε η ομάδα που θέλουμε στο Ευρωμπάσκετ. Σήμερα πήγαμε λίγο πίσω, ήταν όμως άλλο ροτέισον. Γενικά είμαστε εκεί που θέλω και πιστεύω πως με δουλειά θα φτάσουμε εκεί που χρειαζόμαστε».

Χουγκάζ: «Φάνηκαν οι αδυναμίες μας και πρέπει να τις δουλέψουμε»

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Νίκος Χουγκάζ στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Στο πρώτο ημίχρονο παλέψαμε, στο δεύτερο όμως μείναμε από ενέργεια, χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία. Πρέπει να κοιτάξουμε τις αδυναμίες μας. Το σημαντικότερο πρόβλημα ήταν το αμυντικό τρανζίσιον, αφήσαμε το Ισραήλ να τρέξει πολύ και είχαμε πρόβλημα στο αμυντικό ριμπάουντ.

Ακόμη δουλεύουμε, πρέπει να βρούμε τους αυτοματισμούς μας, είμαστε πολλά παιδιά για πρώτη φορά μαζί. Πιστεύω πως με την έλευση του Γιάννη και με τα υπόλοιπα παιδιά θα το βρούμε. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ στην άμυνα για να μπορέσουμε να τρέξουμε. Εμένα ο ρόλος μου είναι να βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ, είτε είναι με σκορ, είτε με ριμπάουντ… Με οποιονδήποτε τρόπο μπορώ».