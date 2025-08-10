EuroBasket 2025: Σφίξιμο στη μέση ο Λαρεντζάκης
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει το Ισραήλ στο μεταξύ τους φιλικό στη Λεμεσό στην Κύπρο ενόψει του EuroBasket 2025.
Τα προβλήματα συνεχίζονται όμως για την Εθνική ομάδα με τον Βασίλη Σπανούλη να βλέπει τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να οδηγείται στα αποδυτήρια στο ημίχρονο καθώς αισθάνθηκε ένα σφίξιμο στη μέση και να μην συνεχίζει στο υπόλοιπο της αναμέτρησης. Ωστόσο επέστεψε στο τέταρτο δεκάλεπτο στον πάγκο της «γαλανόλευκης».
Υπενθυμίζουμε ότι ο Βαγγέλης Ζούγρης έμεινε εκτός του τουρνουά στην Κύπρο λόγω ήπιου βαθμού κάκωσης στη δεξιά ποδοκνημική, όπως και ο Βασίλης Τολιόπουλος που ένιωσε σφίξιμο στον δικέφαλο.
