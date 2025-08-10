Η Εθνική ομάδα θα παραταχθεί στο φιλικό κόντρα στο Ισραήλ χωρίς τους Κώστα Παπανικολάου, Κώστα Σλούκα και Ντίνο Μήτογλου.

Η Ελλάδα ήταν ανταγωνιστική κόντρα στη Σερβία, ωστόσο δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στο φαβορί για την κατάκτηση του EuroBasket 2025 έχοντας ηττηθεί με 76-66 και πλέον ετοιμάζεται για το νέο φιλικό κόντρα στο Ισραήλ στην Λεμεσό της Κύπρου.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του τουρνουά ECOMMBX Cup και είναι προγραμματισμένο για τις 20:30.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα παραταχθεί χωρίς τους Κώστα Παπανικολάου, Κώστα Σλούκα και Ντίνο Μήτογλου στο φιλικό απέναντι στους Ισραηλινούς στη Λεμεσό. Να υπενθυμίσουμε ότι την αποστολή δεν έχουν ακολουθήσει οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης.

Η σύνθεση της Εθνικής με 13 παίκτες: Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Νάσος Μπαζινας, Όμηρος Νετζήπογλου, Λευτέρης Λιοτόπουλος.