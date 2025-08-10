Ένα λάθος στην άμυνα του Αλέξανδρου Νικολαΐδη έκανε τον Βασίλη Σπανούλη να τον τραβήξει στον πάγκο μετά από μόλις 16 δευτερόλεπτα που βρέθηκε στο παρκέ.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει το Ισραήλ στο μεταξύ τους φιλικό στη Λεμεσό στην Κύπρο ενόψει του EuroBasket 2025.

Ωστόσο, κάτι αξιοσημείωτο συνέβη 8:27 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης έχασε τη θέση του στην πεντάδα της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη μετά από μόλις 16 δευτερόλεπτα που είχε πατήσει παρκέ.

Ο Νικολαΐδης έχασε τη θέση του στην άμυνα, έκανε φάουλ στον Καντίν Κάρινγκτον που ευστόχησε με 2/2 βολές. Έτσι ο Βασίλης Σπανούλης τον τράβηξε αμέσως στον πάγκο και έβαλε στο ματς τον Όμηρο Νετζήπογλου.

Δείτε το βίντεο