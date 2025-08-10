Ελλάδα - Ισραήλ: Αποχώρησε μετά από χτύπημα ο Μπαζίνας, αλλά επέστρεψε μετά από λίγο
Ο Νάσος Μπαζίνας αποχώρησε υποβασταζόμενος από το φιλικό Ελλάδα - Ισραήλ, μετά από χτύπημα που δέχθηκε. Παρόλα αυτά, ο διεθνής γκαρντ μετά από λίγο επέστρεψε.
Καρδιοχτύπησαν στον πάγκο της Εθνικής, καθώς λίγο μετά την αποχώρηση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη, αντιμετώπισε πρόβλημα και ο Νάσος Μπαζίνας.
Ο νεαρός διεθνής γκαρντ δέχθηκε χτύπημα χαμηλά, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει υποβασταζόμενος από τον γιατρό της θνικής Ελλάδας, Ζακ Μελάγιες και του Θανάση Αντετοκούνμπο.
Παρόλα αυτά, μετά από λίγο ο Νάσος Μπαζίνας επέστρεψε στο παρκέ, δείχνοντας πως έχει ξεπεράσει τον πόνο.
Το βίντεο με τον τραυματισμό του Νάσου Μπαζίνα στο Ελλάδα - Ισραήλ:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.