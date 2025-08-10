Ο Νάσος Μπαζίνας αποχώρησε υποβασταζόμενος από το φιλικό Ελλάδα - Ισραήλ, μετά από χτύπημα που δέχθηκε. Παρόλα αυτά, ο διεθνής γκαρντ μετά από λίγο επέστρεψε.

Καρδιοχτύπησαν στον πάγκο της Εθνικής, καθώς λίγο μετά την αποχώρηση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη, αντιμετώπισε πρόβλημα και ο Νάσος Μπαζίνας.

Ο νεαρός διεθνής γκαρντ δέχθηκε χτύπημα χαμηλά, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει υποβασταζόμενος από τον γιατρό της θνικής Ελλάδας, Ζακ Μελάγιες και του Θανάση Αντετοκούνμπο.

Παρόλα αυτά, μετά από λίγο ο Νάσος Μπαζίνας επέστρεψε στο παρκέ, δείχνοντας πως έχει ξεπεράσει τον πόνο.