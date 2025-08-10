Ελλάδα - Ισραήλ: Κλέβει και καρφώνει και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο (vid)
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θέλησε να... αντιγράψει τον αδελφό του, Κώστα, με τον «Elevator» να κλέβει και να καρφώνει εντυπωσιακά στο Ελλάδα - Ισραήλ.
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, όπως έκανες και νωρίτερα ο Κώστας Αντετοκούνμπο, χάρισε ουσία και θέαμα σε άμυνα και επίθεση για την Εθνική μας ομάδα.
Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου του Ελλάδα - Ισραήλ, ο Θανάσης Αντετοκούνμο πίεσε και έκλεψε τη μπάλα στο κέντρο του γηπέδου, φτάνοντας μέχρι και το κάρφωμα.
Το κλέψιμο και το κάρφωμα του Θανάση Αντετοκούνμπο στο Ελλάδα - Ισραήλ:
